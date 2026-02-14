Ottava meraviglia per l'Atalanta: un gol per tempo di Ederson e Zalewski piegano la Lazio

Ottavo risultato utile consecutivo per l'Atalanta, che nella 25^ giornata di Serie A si impone all'Olimpico battendo la Lazio per 0-2. A decidere il match un gol per tempo realizzato da Ederson su rigore e da Zalewski. Con questa vittoria la Dea sale a 42 punti e scavalca il Como (che ha una gara in meno) al sesto posto. Lazio che resta ottava a 33 punti, a -8 proprio dai lariani.

Il primo tempo

La prima azione pericolosa è di parte ospite. Al 16' Bernasconi sguscia via a tutti sulla sinistra riuscendo ad anticipare anche un'uscita maldestra di Provedel. L'esterno classe 2003 serve al centro Krstovic che da buona posizione, con la porta spalancata, non riesce ad angolare e vede il suo tiro deviato in corner da un provvidenziale Provsgaard. La partita però all'Olimpico la fa la Lazio e al 27' va ad un passo dal vantaggio. Noslin crossa dalla sinistra e Maldini è bravo ad anticipare Djimsiti e a servire al centro Taylor. L'olandese calcia a botta sicura da posizione ravvicinata ma Carnesecchi è super a mettere la manona e a deviare la sfera quel tanto che basta per farla terminare sul palo. La Lazio paga cara una disattenzione a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Zappacosta scappa a Cataldi sulla destra che prova a intercettare il cross dell'esterno atalantino con un intervento in scivolata. La sfera però gli finisce sul braccio (molto largo) e Sacchi non ha dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta, un po' a sorpresa Ederson, che si sblocca in Serie A spiazzando completamente Provedel.

Il secondo tempo

La ripresa riparte ancora con la Lazio che prova a fare la partita e che va ad un passo dal gol del pareggio al 54'. Cataldi crossa morbido in area, Noslin devia di testa verso il secondo palo ma Carnesecchi si allunga e ci arriva in tuffo con la punta delle dita. La palla poi finisce sui piedi di Patric che da posizione defilata non riesce a ribadire in rete e spara alto. I capitolini non sfruttano le loro occasioni e ad approfittarne è dunque l'atalanta, che al 60' trova il raddoppio grazie ad un super gol di Zalewski, che dopo aver ricevuto sulla sinistra si accentra e lascia partire un sinistro a giro che si infila all'angolino opposto. Nel finale è anche sfortunata la Lazio, che colpisce un palo al 89' con il colpo di testa di Ratkov, mentre la squadra di Palladino si è ritrovata in 10 dal 83' per l'infortunio muscolare subito da Raspadori.