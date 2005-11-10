Il tecnico del Cesena Alessandro Diamanti è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di campionato contro l'Hellas Verona. Di seguito le sue parole riportate da Calciohellas.it:

"Ringrazio Baroni per i complimenti e mi fa piacere perché lo stimo molto. La prestazione dei ragazzi è stata molto buona, sono emersi i singoli che hanno saputo trascinare il collettivo. Avevamo preparato una gara aggressiva contro una squadra che ha pure una panchina fortissima. L’obiettivo era stare alti e non far giocare il Verona nella nostra metà campo. Potevamo giocare di più, ma la grinta era quella che serviva. Il risultato ci ha premiati. Perticone, ex Verona, mi aveva parlato del calore del Bentegodi. La carica che dà Verona ha aiutato nel conquistare la prestazione".