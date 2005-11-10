Le parole del tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni in conferenza stampa, al termine della sfida di Serie BKT contro il Cesena. Le riporta Calciohellas.it:

"Partita da analizzare attentamente con la squadra. Loro sono stati più cattivi, il gol ci ha messo in difficoltà. Prendo atto di questa brutta prestazione, ci si rimbocca le maniche e si riparte. Per fortuna si rigioca subito. Il Cesena ha giocato con determinazione e cattiveria, ci hanno dato una lezione sotto questo punto di vista. Quando questa squadra sembra di aver capito certe cose, poi arriva un brutto passo indietro. Mosquera è tornato ieri alle 10. Non recuperi da un viaggio in dodici ore. Avrei preferito non inserirlo e sarebbe stato rischioso farlo giocare di più. Ma non è un alibi perché chi era qui si è allenato e doveva fare una un altro tipo di partita. Oggi se dovessi dire chi ha fatto una partita all’altezza faccio fatica, me compreso. Adesso stiamo in ritiro con la squadra e vediamo di non commettere più certi atteggiamenti. Questa è una categoria in cui non deve mancare mai la cattiveria".