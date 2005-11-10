Un gol per continuare a scrivere la storia del Cesena. Cristian Shpendi non si ferma e anche al 'Bentegodi', nella vittoria per 2-0 contro l'Hellas Verona, ha lasciato il segno trasformando il calcio di rigore del definitivo raddoppio al 65'. Una rete che porta a nove il bottino personale in questo campionato, dopo dodici giornate, confermando il momento straordinario dell'attaccante albanese. Ma c'è un altro numero che rende particolarmente significativo il suo rendimento: il classe 2003 è ormai a una sola marcatura dalla doppia cifra per la terza stagione consecutiva in Serie B. Un traguardo che potrebbe consegnargli un primato nella storia recente del club romagnolo.

Dalla prima stagione in B alla consacrazione

La crescita di Shpendi è evidente soprattutto confrontando i numeri delle sue tre stagioni in cadetteria. Nel 2024/25, al debutto nella categoria, aveva concluso il campionato con 11 reti in 35 presenze. Un bottino importante, che aveva confermato quanto di buono mostrato nella precedente esperienza in Serie C, culminata con 20 gol in campionato. Nella stagione successiva l'attaccante è riuscito a migliorarsi, chiudendo con 12 marcature in 37 apparizioni. Un'evoluzione costante. Il confronto con la passata stagione, poi, è particolarmente significativo anche guardando alla velocità con cui ha raggiunto determinati traguardi. Nel 2025/26 aveva avuto bisogno di 16 presenze per arrivare a sei gol in campionato. Quest'anno gli sono bastate appena cinque partite per raggiungere lo stesso bottino.

Il record che può entrare nella storia del Cesena

Adesso il prossimo obiettivo è a portata di mano. Con nove gol, Shpendi è a una sola rete dalla doppia cifra stagionale. Raggiungerla significherebbe completare un percorso realizzativo che, considerando le ultime dieci partecipazioni del Cesena alla Serie B dal 2007/08, potrebbe renderlo il primo calciatore del club capace di raggiungere almeno dieci marcature per tre stagioni nella competizione.

32 gol in Serie B con la maglia bianconera

C'è poi un'altra statistica che certifica il percorso compiuto dall'attaccante. Prima della trasferta di Verona, Shpendi aveva già realizzato 31 gol in Serie B con la maglia del Cesena, dal suo esordio nella categoria nel 2024/25. Con il rigore trasformato al Bentegodi il totale sale a 32.

Un bottino che lo colloca tra i giovani attaccanti più prolifici del panorama europeo considerando i cinque maggiori campionati nazionali e le rispettive seconde divisioni. Alla vigilia della sfida con l'Hellas, infatti, soltanto Lamine Yamal fosse più giovane di lui tra i calciatori capaci di superare quota 30 reti con una singola squadra nello stesso arco temporale.