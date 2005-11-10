Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Marcus Krösche sarà il nuovo head of football e braccio operativo del Milan sul mercato. Il dirigente era stato individuato da Gerry Cardinale già la scorsa estate, ma la trattativa aveva subito un rallentamento a causa delle complicazioni con l'Eintracht Francoforte. Il club rossonero ha quindi scelto di non virare su altri profili e di proseguire temporaneamente con una gestione interna - con Cardinale in prima persona durante il mercato estivo -, attendendo che Krösche si liberasse dal club tedesco.

Il mercato di gennaio inizierà dalla difesa: resiste il nome di Inacio

La società ha ormai confermato l'arrivo del dirigente a livello interno e che a breve seguirà l'ufficialità. Definito l'organigramma, il Milan ha iniziato a pianificare il mercato di gennaio, puntando soprattutto a un rinforzo in difesa: un'esigenza condivisa da Cardinale e dal tecnico Amorim già in estate — oltre all'acquisto di Mario Gila e al reintegro di Tomori —, con il nome di Gonçalo Inacio tra i profili destinati a tenere impegnata la dirigenza nei prossimi mesi.