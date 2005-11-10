Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli e Torino, è intervenuto su Radio Tutto Napoli per parlare della prossima sfida: "Nuovo allenatore, giocatori che non riescono ancora a essere all'altezza delle aspettative. Ricordiamoci che a Napoli le aspettative ormai sono altissime. Sicuramente certi giocatori fanno fatica, poi quando le cose non vanno bene iniziano a succedere cose che fanno male a una squadra. Abbiamo letto qualche settimana fa che all'interno del gruppo ci sono problemi. Queste cose succedono chiaramente quando il momento è negativo. Ed è lì che bisogna tirare fuori il carattere della squadra. Penso anche agli allenatori e a tutti i leader, che in quei momenti devono venire fuori con una personalità importante. Vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che proprio questi leader in questo momento stiano mancando al Napoli".

Il ruolo di Vergara e l'importanza dei leader:

"Vergara mi piace molto, è un ragazzo che può crescere ancora tanto. Però lo vedo più offensivo di quanto lo fossi io. Lo vedo quasi ancora più offensivo di Hamsik, è uno che può fare il trequartista, che può stare sui lati, che può fare un po' tutto. Sicuramente prima o poi è molto importante per un giocatore trovare il ruolo giusto, quello in cui rende al meglio. Per me Vergara non l'ha ancora trovato, però è sulla strada giusta. È un giocatore che può dare tanto. Chiaramente, in un momento difficile non è semplice neanche per un giocatore giovane. Devi essere guidato da altri giocatori che hanno tanta personalità, dai leader. Dare tutta la responsabilità a un giocatore così sarebbe un po' difficile.

Quando ero a Napoli avevo davanti Lavezzi, Cavani e Hamsik. Tutto era più semplice. Poi avevamo un capitano come Cannavaro che gestiva il gruppo, era grande. Dico queste cose perché è molto importante che il gruppo venga gestito bene. È chiaro che Vergara può avere le sue partite importanti, però in questo momento è fondamentale che vengano fuori gli altri giocatori, i grandi nomi".