Serie B, 12ª giornata: Hellas Verona-Cesena 0-2. Romagnoli a -2 dal terzo posto
Luca Bargellini
Cesena corsaro nell'anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie B. La formazione di Alessandro Diamanti espugna il 'Bentegodi', casa dell'Hellas Verona, con il risultato di 2-0. Decidono i gol, uno per tempo, di Francesconi al 7' e di Shpendi al 65' su calcio di rigore.
Con questa vittoria i romagnoli, scavalcano proprio gli scaligeri e salgono a quota 18, a due lunghezze dal terzo posto. Hellas, invece, fermo a quota 16.
SERIE B - 12ª GIORNATA
Hellas Verona-Cesena 0-2
7' Francesconi, 65' rig Shpendi
Sabato 21 novembre
Ore 15.00 - Ascoli-Vicenza
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 15.00 - Modena-Juve Stabia
Ore 15.00 - Sampdoria-Benevento
Ore 15.00 - SudTirol-Cremonese
Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo
Ore 19.30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Cesena 18*
Hellas Verona 16*
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
Cremonese 15
Sudtirol 15
Padova 15
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Empoli 9
Vicenza 9
Catanzaro 6
* una gara in più