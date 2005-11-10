Tre club italiani sono sulle tracce di Leon Da Silva, difensore centrale e gioca nel Malmö, con cui è già in procinto di debuttare nel calcio dei grandi. Milan, Torino e Inter che lo vorrebbero portare nel proprio settore giovanile, spiega Sky Sport, aprendogli un percorso che possa farlo arrivare in Prima Squadra: per lui si azzarda spesso un paragone con Virgil Van Dijk, a cui molti lo associano per caratteristiche comuni.

Difensore dalla doppia nazionalità svedese e brasiliana, gioca nel Malmö e nelle nazionali giovanili svedesi. Partito dall'Under 15 oggi è in Under 17, dopo aver giocato anche in Under 16. Si distingue per lettura delle situazioni, determinazione nei duelli e capacità di gestire il pallone. Il tecnico Gaute Helstrup ne ha elogiato le caratteristiche naturali e il potenziale fisico ancora in crescita. Tecnicamente è un centrale moderno, destro di piede, dotato di buona presenza fisica, comprensione del gioco e qualità nella costruzione dal basso.