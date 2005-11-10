La Serie A sta cambiando e Massimiliano Allegri sembra incontrare difficoltà nell'adattarsi alle nuove caratteristiche del campionato italiano. È questa la tesi sostenuta dal New York Times in un editoriale che ha analizzato l'evoluzione del torneo, diventato uno dei più prolifici d'Europa con una media record di 3,1 gol a partita. Tra i fattori determinanti ci sarebbero anche le nuove direttive arbitrali introdotte da Daniele Orsato, che hanno favorito l'aumento del tempo effettivo di gioco. Una trasformazione che, scrive il quotidiano, rischia di penalizzare gli allenatori maggiormente legati a un calcio difensivo.

Il New York Times 'attacca' Allegri

"Allegri sembra in difficoltà ad adattarsi all'evoluzione del calcio, prima con il passaggio da tre a cinque sostituzioni consentite a partita e, forse, ora con un maggiore tempo di gioco effettivo. Se si sceglie di difendersi a oltranza e si è costretti a farlo più a lungo contro avversari che inseriscono sempre più attaccanti, la probabilità di portare a casa un risultato positivo diminuisce. Non c'è da stupirsi che il Napoli si trovi a metà classifica". Questo il pensiero del quotidiano statunitense, che individua proprio nella maggiore durata delle partite e nella possibilità di effettuare più cambi due elementi capaci di modificare gli equilibri del campionato.

Il giornale porta poi come esempio la sconfitta del Napoli contro l'Inter a San Siro: "A settembre, a San Siro, con la sua squadra in vantaggio per 2-1 contro l'Inter dopo 80 minuti, Allegri ha inserito un difensore, Benoit Badiashile, al posto dell'attaccante Alisson Santos, passando da una difesa a quattro a una a tre. Come prevedibile, visto lo stato della partita, il suo omologo Cristian Chivu ha continuato a schierare centravanti, finendo con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny in attacco. L'Inter ha pareggiato subito mentre Amir Rrahmani era a terra nella propria area di rigore, sperando invano in un'azione favorevole. L'Inter ha poi vinto nei minuti di recupero".