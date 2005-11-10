Termina 0-2 al Bentegodi di Verona tra Hellas Verona e Cesena nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie BKT. A decidere la sfida sono i gol, uno per tempo, di Francesconi e Shpendi.

LE PAGELLE DELL’HELLAS VERONA

Perilli 6 - Sui gol non ha colpe. Per il resto non viene impegnato in grandi interventi.

Zappa 6 - Prova a spingere da quella parte, ma il dialogo con Sezonienko non è dei migliori.

Slotsager 5.5 - Sbaglia sul primo gol del Cesena. Spesso impreciso in fase di impostazione.

Dawidowicz 5 - Perde clamorosamente Francesconi in area nell’occasione del gol che sblocca la partita. Errore grave che indirizza la partita.

Frese 5 - In fase di spinta è convincente, ma l’errore che compie quando stende Fiori e regala il rigore al Cesena, è troppo grave.

Dall'82' Bradaric sv.

Bernede - Fatica in fase di impostazione, sbagliando spesso le scelte e non trovando quasi mai la soluzione più giusta nelle ripartenze dei suoi. Ha la palla più importante della partita per i suoi ma Siano lo ipnotizza.

Le Borgne 5.5 - Partita difficile la sua, che dura solamente un tempo e non lascia il segno. Prestazione piuttosto anonima e senza picchi.

Dal 46’ Iannoni 6 - Dà buone geometrie e entra con il dinamismo giusto per il mometno della gara.

Sezonienko 5 - Gara timida la sua, con pochi spunti e tante scelte sbagliate. Impreciso nei cross e poco incisivo nei dribbling.

Dal 57’ Livramento 5 - Partita fumosa la sua, tenta qualche dribbling ma senza mai essere incisivo.

Harroui 5.5 - Prova a svariare per tutto il fronte offensivo, senza fortuna. Sempre presente nelle azioni offensive dei suoi, manca però di precisione nelle scelte.

Dal 73’ Mosquera 6 - Ha le migliori occasioni del match per i suoi nel finale. In questo momento la squadra non può fare a meno di lui.

Sarr 5.5 - L’impressione è che quando si accende, abbia delle qualità fisiche impareggiabili per la categoria. Il problema è che lo fa troppo poco e con poca convinzione.

Mulattieri 5 - Trova un paio di giocate interessanti, ma è spesso impreciso, senza mai riuscire ad avere la meglio sui suoi marcatori.

Dal 57’ Ekuban 5.5 - Entra poco convinto. Ha una buona occasione, ma Siano salva.

Allenatore. Baroni 5 - La sua squadra va a folate. L’impressione è che quando i suoi sono in partita, hanno momenti di assoluto dominio, ma quando staccano la luce sono più che vulnerabili.

LE PAGELLE DEL CESENA

Siano 6.5 - Prestazione super la sua. Ottimo nelle uscite, salva i suoi su Bernede prima e su Ekuban poi.

Ciofi 6 - Contiene Sarr seppure con qualche affanno quando lo svedese alza i giri del motore. La sua gara però sale di colpi con il passare dei minuti.

Ilic 6 - Annulla Mulattieri e, assieme ai compagni di reparto, non concede tiri in porta per quasi un’ora agli avversari.

Mangraviti 6 - Gara solida anche la sua, con grinta e leadership al servizio della squadra.

Dall’85’ Gelli sv.

Frabotta 6.5 - Mette a segno un bell’assist per Francesconi che insacca, ma la sua partita non finisce qui. Corsa, dribbling e cross, fa tutto e lo fa benissimo.

Francesconi 6.5 - Segna un gol da prima punta, lui che prima punta non è, calciando al volo in area di rigore. Per il resto fa una partita di grande sacrificio e corsa.

Dal 68’ Guidi sv

Pagano 6.5 - Uomo ovunque del Cesena. Non è appariscente, ma è sempre presente nella manovra, sbagliando pochissimo.

Dalla Vecchia 6 - Deve fare tanto lavoro sporco, e infatti lo si vede poco nelle azioni offensive, ma a livello difensivo è fondamentale per i suoi.

Dal 68’ Bisoli sv

Caprini 6.5 - Vivace. Quando i suoi riescono a spingere e a ripartire è tutto merito suo. Classe e qualità al servizio della squadra.

Dal 68’ D’Andrea 6 - Entra con il giusto piglio, portando brio e creando occasioni per il terzo gol.

Shpendi 7 - Partita difficile la sua, ma è bravissimo a fare da perno in attacco e a far salire i suoi. Poi è glaciale dal dischetto, battendo Perilli e segnando lo 0-2.

Druiventak 5.5 - Forse la nota più stonata dell’attacco bianconero stasera. Spesso confuso e impreciso, perde tanti palloni in fase di ripartenza, concedendo occasioni agli avversari.

Dal 57’ Fiori 6.5 - Ingresso decisivo il suo, si fa trovare al posto giusto e subisce il fallo da rigore che permette ai suoi di andare sul doppio vantaggio.

Allenatore: Diamanti 6.5 - Il Cesena sa soffrire e ripartire facendo male. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio ma con difficoltà, i suoi alzano la voce e contengono benissimo le avanzate scaligere, pungendo in ripartenza.