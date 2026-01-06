TMW Il Lecce cede un esubero, Rafia torna a casa: è partito per firmare con l'Esperance Tunis

Hamza Rafia (26 anni) lascia il Lecce e torna a casa. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, il centrocampista offensivo tunisino ha già lasciato l'Italia per tornare nella sua Tunisia, dove è pronto a sostenere le visite mediche di rito e poi a firmare il contratto con la società Esperance Sportive de Tunis, che si appresta ad acquistarlo a titolo definitivo dai salentini.

Rafia è uno di quei giocatori che il Lecce ha in esubero, essendo rimasto fuori dalla lista per la Serie A. In questa sua prima parte di stagione con i giallorossi del Salento, il centrocampista classe '99 scuola Lione e Juventus (dove ha raggiunto anche la prima squadra, per quanto di sfuggita prima di andarsene) ha collezionato zero minuti, venendo convocato solamente due volte, una per la prima giornata di Serie A e l'altra in Coppa Italia. Senza però nemmeno alzarsi dalla panchina.

Rafia è stato acquistato dal Lecce nell'estate del 2023, quando ha versato 800mila euro nelle casse del Pescara per il suo acquisto. Se ne va due anni e mezzo dopo, con 49 presenze e 1 gol tra le varie competizioni, per la prima esperienza in Tunisia, paese che rappresenta da nazionale dal 2019, con 37 presenze.