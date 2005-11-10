Avellino, Cheddira: "Magnifica prestazione contro la Samp. Con Russo mi trovo benissimo"

Il centravanti dell'Avellino Walid Cheddira dopo il successo per 4-1 sulla Sampdoria, aperto da una sua rete, ha parlato così Prima Tivvù elogiando la partita della sua squadra: "Sono molto felice per la prestazione magnifica di oggi, dobbiamo continuare così perché lo vediamo da soli che quando diamo tutto possiamo dare fastidio a chiunque. Soddisfatto per i tre punti e per il gol. Con Russo mi trovo benissimo, ragazzo fantastico dentro e fuori dal campo, felice di avere un partner così e speriamo di continuare così. - prosegue il marocchino come riporta Tuttoavellino.it - La dedica? Sempre a mia moglia, la famiglia, chi mi sta sempre vicino".

Spazio poi alla sua crescita e a quella del gruppo: "Io personalmente mi sento bene, sono in un percorso di crescita, sono in una squadra nuova, sono arrivato dopo, sto crescendo sempre di più, i compagni iniziano a conoscermi, più mi alleno e gioco più le cose riescono e spero di continuare così. La gestione della sosta? Abbiamo avuto risposta stasera, abbiamo lavorato benissimo con mister e staff, ci siamo allenati con intensità e idee particolari, per poi arrivare a fare queste partite".