La Cremonese mastica amaro. Caduta in casa del Sudtirol dopo 3 vittorie consecutive, la formazione grigiorossa lamenta per un rosso a Bonazzoli a inizio incontro che mette in salita la partita. Fabio Luperto, difensore centrale e uomo tra i più esperti in rosa, si fa carico dell'umore dei suoi: "Ci sono episodi che hanno condizionato la partita. Ma mi porto a casa la reazione della squadra, anche dopo l’espulsione ci siamo ricompattati ancora di più. È un dato di fatto che oggi l’arbitraggio ci ha penalizzato, ma dobbiamo andare avanti e portare questo spirito anche nelle prossime partite. A mio avviso l’arbitro ha perso la partita di mano e di conseguenza la gara si è innervosita. I piccoli episodi portano rabbia, ci sono state tante situazioni dubbie e le immagini parlano chiaro. Oggi è stata una brutta giornata per tutta la terna arbitrale, gli episodi ci hanno condannato. Bisogna lasciare da parte il rammarico e pensare già al prossimo impegno”.

Tanto rammarico anche per le occasioni avute davanti: “Quasi non sembrava fossimo in dieci e ci sono state opportunità per portare punti a casa. Abbiamo fatto delle scalate rischiose ma coraggiose, la prestazione è stata positiva. Peccato non averla portata a casa, ma questo atteggiamento può dare i suoi frutti”. Il calendario non dà tregua, adesso i lombardi devono pensare all'Avellino: “Una sfida tosta, come tutte. Ci teniamo a fare bene e ce la giocheremo”.