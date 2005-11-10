Amarezza e delusione nelle parole del tecnico della Cremonese, Fabio Pecchia, al termine della sfida persa contro l'Avellino. Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, l'allenatore ha analizzato il ko della sua squadra, puntando il dito sulla mancanza di cinismo sotto porta nonostante una prestazione giudicata positiva sul piano della costruzione.

"Uscire così e perderla fa male, abbiamo creato tantissimo per fare gol, potevamo almeno non perdere e invece torniamo a casa con zero punti", ha dichiarato Pecchia, come riportato dal portale Tutto Avellino. Il mister ha sottolineato come l'inerzia della gara sembrasse favorevole soprattutto nella prima frazione: "Davamo la sensazione di potercela fare ma dovevamo concretizzare. C'erano tanti presupposti per far male all'Avellino, non ci siamo riusciti e complimenti a loro. Con una bella giocata hanno trovato la via del gol".

Sulla rete decisiva degli irpini e sulle possibili responsabilità individuali di Luperto, Pecchia ha preferito non soffermarsi sui singoli: "Mi piacerebbe rivederla con calma ma quel che è stato è stato. Abbiamo subito la giocata di prima, ma penso piuttosto a tante situazioni che abbiamo avuto e in cui non abbiamo trovato la lucidità, il guizzo, la voglia di far male".

Il tecnico ha poi commentato il momento della squadra, reduce anche dal passo falso del turno precedente, e le scelte tattiche a centrocampo: "C'è rabbia per la sconfitta di domenica scorsa ma anche per come è arrivata oggi, ci prendiamo i fischi ma c'è grande delusione. Non potevamo perdere questa partita ma l'abbiamo persa. Abbiamo diversi giocatori con determinate caratteristiche, avevamo trovato equilibrio ma devo continuare a migliorare la rosa".".