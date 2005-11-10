Disattenzione di Ndicka e gol di Zabarnyi. PSG-Roma 1-1 al 31'
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Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 21:33Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
25.11.2026 21:33Serie A
© foto di Matteo Gribaudi
Pareggio del Paris Saint-Germain con Ilya Zabarnyi dopo poco più di mezz'ora di gioco della sfida del Parco dei Principi contro la Roma. Disattenzione enorme da parte della difesa giallorossa, in particolare di Ndicka, che ha lasciato troppo solo il numero 6 del PSG su azione di calcio d'angolo, con il suo colpo di testa in anticipo sul primo palo che ha portato al pareggio dei francesi. 1-1 dunque al 31'.
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