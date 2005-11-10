"Partita importante per noi. Per la classifica e per dare continuità ai risultati". Non ci gira attorno Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta che sfiderà il Borac Banja Luka in Conference League in terra bosniaca. Nell'intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro ha sottolineato il peso dei tre punti in palio domani e che potrebbe riservare anche una vista particolare sulla top 8 per la Dea. "È importante per cominciare a dare affidabilità. Non sarà semplice, ho visto questo avversario in 3-4 partite europee e del loro campionato. Il Borac ha dei valori, è una squadra molto tecnica, ha due giovani di cui sentiremo molto parlare". Uno è Mladen Jurkas, portiere classe 2007, l'altro il trequartista 17enne Matej Deket.

Il punto oggi

Il pareggio in extremis per 4-4 con l'Inter è stato pesante in ottica percorso di campionato, importante per Sarri: "È giusto. Partita di grandissimo livello sotto certi punti di vista, sotto altri da mettere a posto. Se siamo riusciti a farlo in questi giorni? Poco. Poco, perché chiaramente la possibilità di fare allenamenti impegnativi ogni 3-4 giorni non esiste. Stiamo cercando di lavorare in tutte le maniere possibili, sul campo purtroppo poco, filmati e tutto il resto... non è semplice così".

La situazione infortunati

Si svuota l'infermeria, ma Carnesecchi finisce ko (torna nel 2027) e Kossounou, Hien e Pompei non si sono allenati oggi: "In questo momento l'abbiamo svuotata, ma stiamo parlando di giocatori guariti e non pronti 90 minuti. Domani il rischio è, facendoli giocare tutti, di finire le sostituzioni al 55'. Quindi vediamo la situazione, qualcuno si vedrà domani, qualcun altro la prossima partita (contro il Lecce, ndr). Perlomeno hanno cominciato nuovamente ad allenarsi". Concentrazione e cattiveria è l'ABC per l'allenatore della Dea, che ha replicato: "Questo è quello che dobbiamo essere. Se non lo siamo stiamo sbagliando qualcosa".