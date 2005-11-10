Grande colpo dell'Avellino, che espugna lo "Zini" imponendosi per 1-0 sulla Cremonese. A decidere l'incontro è la rete siglata da Russo al 70', che regala agli uomini di Nesta un successo pesantissimo e permette agli irpini di salire fino al terzo posto in classifica. Passo falso amaro, invece, per i grigiorossi, al secondo stop consecutivo dopo una serie di tre vittorie: una battuta d'arresto che fa scivolare la formazione di Pecchia fuori dalla zona playoff. Nel prossimo turno di campionato, l'Avellino cercherà continuità nel match contro il Catanzaro, mentre la Cremonese sarà chiamata a un immediato riscatto in trasferta, contro la Sampdoria, per riprendere subito la corsa verso le posizioni di vertice.

LE PAGELLE DELLA CREMONESE

Fulignati 6,5 – Reattivo nel primo tempo su due conclusioni insidiose di Pandolfi e sicuro nelle uscite alte. Nella ripresa legge bene un lancio lungo spazzando fuori area, ma resta incolpevole sulla stoccata ravvicinata di Russo.

Barbieri 6 – Presidia la corsia destra con attenzione, chiudendo in extremis su Biasci nella prima frazione. Nella ripresa accompagna con maggiore frequenza la manovra offensiva, tentando anche una conclusione murata dalla difesa.

Baschirotto 6 – Solido nei duelli fisici e puntuale nelle chiusure al centro dell'area, come sul cross pericoloso di Sounas. Qualche imprecisione in fase di impostazione, con una sortita offensiva conclusa però fuori misura.

Luperto 6,5 – Il migliore del pacchetto arretrato grigiorosso per letture preventive e pulizia negli interventi. Provvidenziale l'anticipo in area su Pandolfi pronto a battere a rete, oltre a diverse respinte aeree puntuali.

Pezzella 6 – Spinge con continuità lungo l'out mancino, disegnando cross interessanti e servendo a Berti un pallone d'oro nel primo tempo. Nella ripresa prova a innescare Djuric con rimesse lunghe, calando leggermente nel finale.

Berti 5,5 – Tanto dinamismo e qualche buono spunto tra le linee, soprattutto nel recupero con un pregevole slalom. Pesa però sull'economia del match l'errore sottoporta a fine primo tempo, quando calcia alto da posizione invitante, oltre a una palla persa rischiosa.

Lordkipanidze 5,5 – Fatica a dare ritmo e geometrie alla mediana nella prima frazione, soffrendo il palleggio organizzato dagli ospiti. Qualche apertura precisa verso gli esterni non basta a evitare la sostituzione all'intervallo. Dal 46' Lottici Tessadri 5,5 – Entra per garantire maggiore filtro in mezzo al campo, ma fatica a contenere gli inserimenti dei centrocampisti irpini.

Collocolo 6 – Garantisce fisicità e inserimenti costanti, provando a verticalizzare per gli attaccanti e cercando la porta dalla distanza. Si sacrifica in entrambe le fasi fino all'uscita nel finale per l'assalto conclusivo. Dall'83' De Luca s.v.

Licina 6 – Parte con grande intraprendenza, sfiorando subito il vantaggio su una ribattuta in area e creando superiorità numerica nell'uno contro uno. Nella ripresa cala d'intensità, faticando a trovare varchi tra le maglie avversarie. Dal 73' Thorsby 5,5 – Inserito per dare peso nell'area avversaria, viene anticipato proprio sul più bello da Venturi nel finale.

Nasti 5 – Poco coinvolto nella manovra offensiva e spesso isolato tra i centrali dell'Avellino. Fatica a proteggere il pallone spalle alla porta e cade nella trappola del fuorigioco, lasciando il campo all'intervallo. Dal 46' Vandeputte 6 – Porta vivacità e qualità sulle palle inattive, disegnando traversoni pericolosi, ma rimedia anche un'ammonizione per nervosismo.

Stuckler 5,5 – Si muove molto sul fronte offensivo cercando la profondità, ma pecca di precisione al tiro da posizione defilata. Nella ripresa viene sistematicamente anticipato dalla retroguardia ospite fino al cambio. Dal 73' Djuric 5,5 – Prova a far valere la fisicità sulle palle alte nel finale, ma le sue spizzate favoriscono l'uscita del portiere.

Allenatore: Pecchia 5 – La squadra costruisce diverse occasioni ma manca di cinismo e subisce il palleggio ordinato degli ospiti nella ripresa. I cambi non riescono a scardinare il muro biancoverde, certificando il secondo stop consecutivo. Fuori dalla zona playoff, la classifica si fa di nuovo brutta.

LE PAGELLE DELL'AVELLINO

Martinelli 6,5 – Trasmette grande sicurezza a tutto il reparto con uscite alte puntuali e una gestione intelligente dei tempi di gioco nel finale. Attento anche sulle conclusioni dalla distanza, blindando la porta fino al triplice fischio.

Izzo 6,5 – Guida la difesa con esperienza e tempismo, respingendo numerosi traversoni di testa e chiudendo con mestiere su Berti in area. Unica sbavatura un passaggio impreciso in avvio, riscattato da una prova rocciosa.

Cancellotti 6 – Attento nelle diagonali difensive e solido nei contrasti sull'out di competenza. Rimedia un'ammonizione nella prima frazione che ne condiziona parzialmente l'aggressività fino al cambio all'ora di gioco. Dal 59' Venturi 6,5 – Ingresso impeccabile nel terzetto difensivo, coronato dall'intervento provvidenziale in extremis che nega il pari a Thorsby.

Enrici 6,5 – Prestazione di grande sostanza e concentrazione, caratterizzata da anticipi netti su Stuckler e da un'ottima lettura delle linee di passaggio. Sfiora persino il gol in mischia nel primo tempo.

Missori 6 – Presidia la corsia destra con diligenza tattica, intercettando linee di passaggio pericolose come sul rilancio di Fulignati. Meno intraprendente in fase di spinta, ma prezioso nel mantenere gli equilibri.

Sounas 6 – Lavoro oscuro e prezioso in entrambe le fasi, tra tiri murati agli avversari e inserimenti senza palla. Nella ripresa divora una grande occasione da ottima posizione sull'assist invitante di Moruzzi.

Palmiero 6,5 – Cervello della mediana irpina, gestisce il possesso con lucidità anche nei momenti di maggiore pressione avversaria. Subisce diversi falli tattici e detta i tempi della manovra fino alla sostituzione. Dall'85' Palumbo s.v.

Besaggio 7 – Prestazione completa per dinamismo, qualità negli inserimenti e visione di gioco. Sfiora il palo nel primo tempo e nella ripresa disegna l'assist perfetto di prima intenzione che manda in porta Russo.

Sala 6 – Spinge con continuità sulla fascia sinistra, sfornando cross tesi e pericolosi nel cuore dell'area avversaria. Costretto ad alzare bandiera bianca nella ripresa a causa dei crampi dopo una prova generosa. Dal 71' Moruzzi 6,5 – Impatto eccellente sul match: entra con grande personalità e serve subito a Sounas un pallone d'oro non sfruttato.

Biasci 6 – Si muove con intelligenza tra le linee, creando spazi per gli inserimenti dei compagni e puntando l'uomo in velocità. Manca leggermente di incisività negli ultimi sedici metri prima della sostituzione. Dal 59' Russo 7,5 – Decisivo. Entra con il piglio giusto, scalda il piede su schema da punizione e poco dopo fulmina Fulignati con freddezza regalando tre punti pesantissimi.

Pandolfi 6,5 – Il più pericoloso degli ospiti nel primo tempo, impegnando severamente Fulignati con due conclusioni insidiose e dialogando bene con i compagni. Nella ripresa viene anticipato sul più bello da Luperto. Dal 71' Cheddira 6 – Lavora con generosità spalle alla porta nel finale, aiutando la squadra a tenere alto il baricentro e a difendere il vantaggio.

Allenatore: Nesta 7 – Prepara la partita con grande accortezza tattica, imbrigliando le fonti di gioco avversarie e colpendo al momento opportuno grazie a un palleggio corale di qualità. Azzecca pienamente i cambi nella ripresa. Terzo posto in classifica meritatissimo.