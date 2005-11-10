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PSG-Roma, le immagini della splendida coreografia del Parco dei PrincipiTMW
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Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 21:53Serie A
autore Simone Bernabei
25.11.2026 21:53Serie A
Al Parco dei Principi i tifosi del PSG hanno dato vita ad una spettacolare coreografia per il momento dell'ingresso in campo delle squadre
Accoglienza da brividi del Parco dei Principi per PSG-Roma, con la tifoseria francese che per la sfida odierna di Champions League ha organizzato una coreografia d'impatto nel momento dell'ingresso in campo delle due squadre prima del fischio d'inizio.
La rete di Hermoso per il vantaggio giallorosso aveva parzialmente raffreddato l'entusiasmo dell'impianto parigino che però è tornato a ribollire di passione fin dal pareggio di Zabarnyi alla mezzora. Di seguito le immagini più belle della coreografia direttamente dal Parco dei Principi.
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