«Fabregas è un allenatore visionario che sta portando qualcosa di efficace. Potrà diventare un top quando quello che fa a Como lo farà in un altro club. Oggi è in una situazione di comfort, dove si è incastrato tutto e subito: c’è un club che la pensa come lui, un direttore dalla sua parte.. Fuori da quel contesto dovrà confermare tutto quello che di buono si dice su di lui».

Questo è il pensiero dell’ex allenatore Moreno Longo, intervenuto a Maracanà, nella puntata di oggi, quando si è parlato di Fabregas e del suo valore attuale nel panorama degli allenatori.

Dopo l’ultima vittoria in Champions League contro l’AEK Atene e il terzo posto in classifica, alle spalle di Real Madrid e PSG, il valore di questo tecnico e del suo lavoro non può che essere considerato di altissimo livello.

Il Como, da lui guidato, ha vinto quattro partite su cinque e alla prima esperienza in questa competizione è la migliore delle italiane. Una squadra di giovani talenti, costruita da Fabregas, che gioca un calcio completo: attacca in maniera moderna e ariosa, per poi difendersi con concretezza quando serve.

Non si vede un’idea integralista di calcio, ma un mix di principi per raggiungere la meta. In cinque partite di Champions League, il Como ha realizzato 20 gol, come il PSG, e ne ha incassati sei, come il Barcellona. Un gioiellino di squadra che sta riscuotendo complimenti ovunque e che, a pieno titolo, si avvicina alla fase successiva della competizione.

Una vera e bella sorpresa. E senza tanti giri di parole, gran parte del merito è di Fabregas che ha costruito questa squadra sotto il profilo tattico, della personalità e della tecnica.

Un lavoro enorme da allenatore, portato avanti con una mentalità aperta e attenta a tutto quello che il calcio offre senza preclusioni. Se deve giocare a cinque lo fa, se deve cambiare modulo, lo fa senza problemi. È proprio questa capacità di adattamento a rendere il suo lavoro unico. Un altro allenatore, molto probabilmente, con questa squadra non riuscirebbe a ottenere gli stessi risultati.

Come dice Longo, Fabregas è un visionario, ma il lavoro che ha fatto con il Como è straordinario, così come il percorso compiuto. Non è partito con una squadra già forte, come fece il grande Guardiola, ma ha scelto una piccola realtà e ha costruito e plasmato i giocatori.

Per questo motivo ritengo il suo lavoro già di altissimo livello. Oggi, considerando il percorso compiuto e il contesto da cui è partito, lo definisco il migliore allenatore in circolazione. Un tecnico che, in questo momento, considero persino più fresco e completo di Guardiola.

Fabregas è già un top allenatore.