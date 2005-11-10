Dopo la seconda della stagione - ormai abbondantemente archiviata -, ecco che la Serie B affronta anche il secondo turno infrasettimanale del campionato, con la 13ª giornata che si concluderà questa sera, dopo i primi sei match giocati ieri.

La serata è iniziata con Cremonese-Avellino, match che ha visto sugli spalti anche la presenza di Marcelo Bielsa e che si è concluso da poco con

Gli ultimi tre confronti, invece, hanno preso il via alle ore 20.00, e hanno dunque mandato da poco in archivio i primi tempi: il big match di giornata tra Pisa e Modena è terminato in parità, a reti bianche, mentre un gol per parte lo hanno segnato Padova e Sampdoria. In vantaggio, invece, il Mantova, che sta conducendo il match sull'Arezzo.

Il punto della situazione

SERIE B - 13ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Mantova-Arezzo 1-0

11' Spinaccè

Padova-Sampdoria 1-1

19' Mezzotero (S), 29' Giunti (P)

Pisa-Modena 0-0

Già giocate

Juve Stabia-Catanzaro 1-3

28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)

Benevento-Empoli 5-0

5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini

Cesena-Ascoli 5-1

33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)

Vicenza-Carrarese 0-1

7’ Schiavi

Palermo-SudTirol 4-1

7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)

Virtus Entella-Hellas Verona 2-1

18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)

Cremonese-Avellino 0-1

77' Russo

LA CLASSIFICA

Palermo 30

Modena 26*

Avellino 22

Ascoli 21

Cesena 21

Pisa 19*

Mantova 19*

Benevento 19

Sudtirol 18

Padova 16*

Hellas Verona 16

Carrarese 16

Cremonese 15

Sampdoria 14*

Virtus Entella 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 12*

Catanzaro 12

Vicenza 10

Empoli 9

* una gara in meno