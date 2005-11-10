Luci accese allo stadio 'Zini' di Cremona, dove si stanno affrontando Cremonese e Avellino in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie B: turno infrasettimanale che si concluderà proprio questa sera, con i tre confronti che hanno preso il via alle ore 20:00.

Spettatore d'eccezione nell'impianto lombardo, perché, decisamente a sorpresa, in tribuna è stato visto “El Loco” Marcelo Bielsa; sì, l'iconico allenatore argentino, che sta assistendo al match.