Spettatore d'eccezione per Cremonese-Avellino: allo 'Zini' c'è “El Loco” Bielsa
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Claudia Marrone
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Oggi alle 20:18Serie B
autore Claudia Marrone
25.11.2026 20:18Serie B
L'iconico e discusso allenatore argentino sta assistendo al primo confronto di questo mercoledì di Serie B, che chiuderà la 13ª giornata
© foto di Giacomo Falsini
Luci accese allo stadio 'Zini' di Cremona, dove si stanno affrontando Cremonese e Avellino in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie B: turno infrasettimanale che si concluderà proprio questa sera, con i tre confronti che hanno preso il via alle ore 20:00.
Spettatore d'eccezione nell'impianto lombardo, perché, decisamente a sorpresa, in tribuna è stato visto “El Loco” Marcelo Bielsa; sì, l'iconico allenatore argentino, che sta assistendo al match.
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