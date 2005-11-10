Yael Trepy, attaccante del Cagliari, ha parlato a margine della consegna dei Premi USSI Sardegna 2026. Finalmente il francese di 20 anni ha rimesso piede in campo dopo l'incidente di metà agosto in piscina a Baja Sardinia che avrebbe potuto anche costargli la vita dopo essere stato ricoverato e finito in coma farmacologico. Inoltre, il giocatore di Fabio Pisacane si è soffermato sulla prossima gara contro il Milan di lunedì (30 novembre) in campionato.

Quanto mancava il campo

"Non vedevo l’ora di tornare in campo e giocare nuovamente a calcio, dopo tanto tempo lontano dal terreno di gioco", le parole riportate dai canali ufficiali del club sardo. "Stare fuori è stato difficile, sentivo dentro di me un fuoco e ritrovare il prato verde, a Roma contro la Roma, è stato fondamentale. Ringrazio tutte le persone che mi sono rimaste vicine in questi mesi, dentro e fuori dal Cagliari Calcio, a partire dai tifosi. Il Presidente, il Mister, i Direttori e il mio entourage mi hanno aiutato tantissimo a rimanere focalizzato sull’obiettivo e sul lavoro con il gruppo".

Pensiero sul Milan

"Affrontiamo una squadra fortissima, tra le migliori del campionato", ha dichiarato Trepy sul Milan. "Si gioca gara dopo gara: si parte dallo 0-0 e prepareremo la partita al meglio per provare a vincere anche questa volta. Ci manca un po’ il gol, non saprei dire quale sia la ragione. Stiamo lavorando per segnare di più e concretizzare le occasioni. Vogliamo dire la nostra con le nostre qualità, come abbiamo sempre fatto. Undici punti di differenza sono tanti, ma contro Inter, Roma, Como e altre grandi squadre siamo stati all’altezza della situazione".