Giornata di cambiamenti in casa Vicenza, con la sconfitta maturata ieri contro la Carrarese che è costata la panchina a Fabio Gallo, esonerato: la sua posizione era già in bilico durante la sosta, ma allora era stato confermato, ora non c'è stato appello. E Davide Dionigi gli è subentrato.

Come potrebbe cambiare la formazione biancorossa.

Poco tempo per lavorare, da parte dell'allenatore, in vista della sfida del weekend contro il Cesena, in programma sabato pomeriggio. Qualche cambiamento, però, potrebbe già vedersi, soprattutto a livello di modulo. L'abbastanza rigida impostazione finora vista, con il 3-5-2, potrebbe mutare anche in un 3-4-2-1 o addirittura passare alla difesa a quattro, che darebbe maggior protezione sulle fasce; ritmi alti e riaggressione immediata sono caratteristiche proprie delle squadre di Dionigi, che punta anche sulla verticalità. Certo, maggior cambiamenti si vedranno poi nel lungo termine, sarà sicuramente più importante invece l'approccio mentale e la scossa sotto l'aspetto psicologico.

Un cambio che forse serviva prima.

Qualcosa, con Gallo, si era probabilmente rotto, e sarebbe forse servito maggior coraggio nell'operare durante la sosta, anche per dare maggior tempo a Dionigi per lavorare e conoscere la squadra. Impegni ravvicinati e necessità di fare punti, senza se e senza ma, possono esser situazioni che non collimano, due settimane di intensivo lavoro sarebbero state migliori; non si piange però sul latte versato. Serve solo ripartire.