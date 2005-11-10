Una giornata molto intensa quella che si è vissuta oggi in casa Empoli, con una sola certezza arrivata dalla Toscana: dopo il pesante ko di Benevento, che è valso l'ultimo posto nella classifica di Serie B, Matteo Andreoletti è stato esonerato. Dopo otto gare, dunque, si chiude il suo percorso in azzurro.

Cosa accadrà adesso.

Tanti i nomi che si sono rincorsi per la panchina, non ultimo quello di Davide Dionigi che ha invece optato per la soluzione Vicenza, fino ad arrivare alla possibile soluzione interna, rappresentata dal tecnico della formazione Under 17 Lorenzo Tonelli, che è però in possesso del solo patentino UEFA A , che non permette di allenare una squadra in Serie B da primo allenatore. Sarebbe dunque servito un tecnico a supporto, ma dalle ultime informazioni raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, questa scelta sarà solo temporanea. O meglio, Tonelli e Francesco Tavano, suo vice, entreranno nello staff della prima squadra, e domani, presumibilmente, dirigeranno l'allenamento; si lavorerà però per avere un primo con i requisiti federali, ma se la scelta si protrarrà troppo oltre, contro l'Hellas, sarà lui a guidare gli azzurri.

Chi, dunque, per la panchina?

I nomi emersi in giornata sono quelli di Moreno Longo, Fabrizio Castori e Giorgio Gorgone, ma non sono esclusi altri profili. La società è a lavoro, e sta ragionando sul da farsi.