Lens, Cuisance con gli occhi lucidi dopo la disfatta col Como: "È stata una lezione"

L'onere di parlare dopo una debacle storica è toccato a Michael Cuisance. Il centrocampista del Lens si è presentato ai microfoni di Canal+ con gli occhi lucidi dopo il pesantissimo 9-1 subito in casa contro il Como in Champions League, senza nascondere la delusione per una serata che resterà - in negativo - nella storia del club francese: "Non ho parole. La squadra deve reagire, dobbiamo fare meglio. Siamo in Champions League, dobbiamo onorare questa competizione e oggi non siamo stati all'altezza. Ci dispiace per i tifosi», ha ammesso l'ex giocatore di Venezia e Sampdoria.

Per il giocatore francese, però, la sconfitta deve diventare un punto di ripartenza: "È sempre difficile perdere, anche con un risultato meno pesante. Ma questa non è una sconfitta, è una lezione. Dobbiamo imparare da questa partita e capire che tipo di carattere ha questa squadra".

Cuisance ha poi invitato il gruppo a prendersi le proprie responsabilità: "Nella vita ho vissuto momenti molto peggiori. Oggi deve essere una lezione, dobbiamo uscirne avendo imparato qualcosa. C'è solo una strada: imparare, lavorare e rimetterci tutti in discussione".