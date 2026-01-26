Ufficiale Il Besiktas ha riscattato Abraham. Ecco quanto incassa la Roma dal trasferimento

La Roma incassa 13 milioni dalla cessione di Tammy Abraham al Besiktas. È arrivato il comunicato del club turco che annuncia di aver riscattato il giocatore dai giallorossi. Lo riportiamo integralmente:

"I termini del contratto di trasferimento del calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham sono stati rispettati e la disposizione per il trasferimento definitivo del giocatore è entrata in vigore. Di conseguenza, una commissione di trasferimento di 13.000.000 di euro sarà pagata all'AS Roma SPA."

La questione riscatto è stata risolta anticipatamente in modo che il Besiktas possa cedere il giocatore all'Aston Villa. Abraham si trova già in Inghilterra per sostenere le visite mediche e si attende a questo punto anche il comunicato dei villans. L'ex Roma e Milan chiude la sua esperienza in Turchia con 26 presenze e 13 reti.