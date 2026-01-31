Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Modena, Sottil: "Punto che muove la classifica, dobbiamo essere più cattivi"

Modena, Sottil: "Punto che muove la classifica, dobbiamo essere più cattivi"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 18:55Serie B
Christian Sgura

Al termine del match tra Empoli e Modena, l'allenatore dei gialloblù Andrea Sottil è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare la gara.

Le parole del tecnico: “Secondo me è stata una partita ben giocata da parte nostra contro una squadra molto competitiva e composta da giocatori forti per la categoria. Abbiamo avuto un buon approccio, è mancato il guizzo e sicuramente si poteva essere più cattivi e fare meglio negli ultimi metri. Sono tre partite che non subiamo gol, da questo punto di vista sono soddisfatto. E’ chiaro che bisogna essere più performanti in alcuni aspetti, i ragazzi stanno lavorando tanto in settimana e sono convinto che miglioreremo. Archiviamo, prendiamo il punto che muove la classifica e pensiamo al match con la Sampdoria”.

Articoli correlati
Empoli-Modena 0-0, le pagelle: Elia domina, Ilie e Mendes deludono Empoli-Modena 0-0, le pagelle: Elia domina, Ilie e Mendes deludono
Serie B, 22ª giornata: Frosinone bloccato sul pari. Il Venezia vince e vola in vetta... Serie B, 22ª giornata: Frosinone bloccato sul pari. Il Venezia vince e vola in vetta
Serie B, 22ª giornata: sorride il Venezia. Il Frosinone è fermo sul pari dopo i primi... Serie B, 22ª giornata: sorride il Venezia. Il Frosinone è fermo sul pari dopo i primi 45'
Altre notizie Serie B
Padova-Monza, la lista dei convocati di Andreoletti: out Bacci e Caprari Padova-Monza, la lista dei convocati di Andreoletti: out Bacci e Caprari
Serie B, il Pescara riprende due volte il Mantova: all'Adriatico finisce 2-2 Serie B, il Pescara riprende due volte il Mantova: all'Adriatico finisce 2-2
Avellino, Biancolino: "Reagito alle difficoltà, chiedo alla gente di aiutarci sempre"... Avellino, Biancolino: "Reagito alle difficoltà, chiedo alla gente di aiutarci sempre"
Modena, Sottil: "Punto che muove la classifica, dobbiamo essere più cattivi" Modena, Sottil: "Punto che muove la classifica, dobbiamo essere più cattivi"
Sudtirol, Castori: "Catanzaro squadra forte, accresce i nostri meriti. Non era facile"... Sudtirol, Castori: "Catanzaro squadra forte, accresce i nostri meriti. Non era facile"
Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gregucci e Donadoni Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gregucci e Donadoni
Catanzaro, Aquilani: "Paghiamo troppo care le ingenuità. Non possiamo essere contenti"... Catanzaro, Aquilani: "Paghiamo troppo care le ingenuità. Non possiamo essere contenti"
Serie B, Pescara e Mantova a riposo sull'1-1: a Ruocco ha risposto Caligara Serie B, Pescara e Mantova a riposo sull'1-1: a Ruocco ha risposto Caligara
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
1 Bologna, Immobile saluta e firma col Paris FC fino al 2027. Domenica le visite mediche
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
3 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
4 Calciomercato Juventus, contatti esplorativi con lo Stoccarda per Demirovic
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Distorsione al ginocchio per Di Lorenzo: il capitano del Napoli resta al Maradona
Immagine top news n.1 Arriva l'annuncio del Milan, Maignan rinnova il contratto: "Scriviamo insieme la storia"
Immagine top news n.2 Resti al Milan? Nkunku risponde senza esitazioni ai tifosi rossoneri fuori da Milanello: "Sì"
Immagine top news n.3 Milan, Maignan appena arrivato in sede per firmare il rinnovo. Le immagini e i dettagli
Immagine top news n.4 Dal Bayern alla Juve, lo manda Yildiz (o meglio, i suoi agenti): tutto sul talento Adin Licina
Immagine top news n.5 Juventus, il Bologna e Holm hanno detto sì allo scambio: ora manca il via libera di Joao Mario
Immagine top news n.6 Sulle orme di Yildiz, la Juve si assicura un nuovo baby talento dal Bayern: Adin Licina
Immagine top news n.7 Atalanta, interrotta la trattativa con il Fenerbahce per Lookman: resta l'Atletico. Il punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.2 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.3 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.4 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Como-Atalanta, i convocati di Palladino: confermata l'esclusione di Lookman
Immagine news Serie A n.2 Milan, Il Palace non libera ancora Mateta: lo spazientito messaggio del giocatore sui social
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso si gode Berardi: "Determinante da tanti anni, ci è mancato molto"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Nicola si prepara all'Inter: "Arrivano dei marziani, sappiamo cosa ci aspetta"
Immagine news Serie A n.5 La Fiorentina si riaccende e rincorre: Solomon di tap-in, Napoli accorciato 1-2
Immagine news Serie A n.6 Acquisto a sorpresa del Milan: dal Chelsea arriva Yahya Idrissi Regragui, i dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Monza, la lista dei convocati di Andreoletti: out Bacci e Caprari
Immagine news Serie B n.2 Serie B, il Pescara riprende due volte il Mantova: all'Adriatico finisce 2-2
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Reagito alle difficoltà, chiedo alla gente di aiutarci sempre"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Punto che muove la classifica, dobbiamo essere più cattivi"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori: "Catanzaro squadra forte, accresce i nostri meriti. Non era facile"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Spezia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gregucci e Donadoni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie B, i risultati delle 17:30: super Campobasso, crescono Bra e Pergolettese
Immagine news Serie C n.2 Non solo Ladinetti e Perretta. Anche Pretato verso l'addio al Pontedera
Immagine news Serie C n.3 Triestina ko con l'Arzignano. Marino: "Forse non ho fatto capire che affrontiamo una guerra"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 24ª giornata: crolla il Catania a Sorrento. La Triestina subisce un nuovo ko
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Borras: "Per Giunti non è definito nulla. E il nostro mercato non è affatto chiuso"
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, Lekaj passa in prestito in Serie D. Fino a giugno vestirà la maglia del Leon
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping