Modena, Sottil: "Punto che muove la classifica, dobbiamo essere più cattivi"

Al termine del match tra Empoli e Modena, l'allenatore dei gialloblù Andrea Sottil è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare la gara.

Le parole del tecnico: “Secondo me è stata una partita ben giocata da parte nostra contro una squadra molto competitiva e composta da giocatori forti per la categoria. Abbiamo avuto un buon approccio, è mancato il guizzo e sicuramente si poteva essere più cattivi e fare meglio negli ultimi metri. Sono tre partite che non subiamo gol, da questo punto di vista sono soddisfatto. E’ chiaro che bisogna essere più performanti in alcuni aspetti, i ragazzi stanno lavorando tanto in settimana e sono convinto che miglioreremo. Archiviamo, prendiamo il punto che muove la classifica e pensiamo al match con la Sampdoria”.