Empoli-Reggiana? L'ultimo gol segnato quasi 50 anni fa. E per gli emiliani...

Momento complicato per l’Empoli che ha fatto un solo punto nelle ultime cinque partite. La Reggiana è tornata alla vittoria nell’ultimo turno dopo un lungo digiuno. Sette sconfitte e un pareggio nelle otto partite precedenti per la squadra emiliana.

Zero. Sono le vittorie della Reggiana in casa dell’Empoli nelle gare di campionato di B e C che ci sono state. L’ultimo gol in Empoli-Reggiana è stato segnato esattamente 48 anni fa ovvero il 12 febbraio del 1978 e lo ha messo a segno Donati. L’ultima rete della Reggiana è ancora più datata perché è quella di Florio di un anno prima (1 gennaio 1977).

La squadra azzurra può vantare la panchina più prolifica del campionato di Serie B. Sono 11 le reti segnate da giocatori entrati a partita in corso per l’Empoli. La Reggiana in questo senso è penultima con 3 (peggio solo la Virtus Entella con 2).

TUTTI I PRECEDENTI A EMPOLI (SERIE B E SERIE C)

6 vittorie Empoli

2 pareggi

0 vittorie Reggiana

14 gol fatti Empoli

6 gol fatti Reggiana

LA PRIMA SFIDA A EMPOLI

1946/1947 Serie B Empoli vs Reggiana 1-0, 23° giornata

L’ULTIMA SFIDA A EMPOLI

2020/2021 Serie B Empoli vs Reggiana 0-0, 14° giornata