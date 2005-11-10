Stati Uniti, i convocati di Pochettino: torna a bordo Pulisic insieme a un altro italiano

Folarin Balogun, Christian Pulisic e Weston McKennie guidano la lista dei 25 convocati del commissario tecnico Mauricio Pochettino per la nazionale degli Stati Uniti in vista dei quarti di finale di Concacaf Nations League contro Haiti.

La Selezione a stelle e strisce affronterà Haiti in una sfida doppia, facendo visita al Nu Stadium di Miami il 14 novembre prima di ospitare la gara di ritorno al TQL Stadium di Cincinnati il 17 novembre. L'attaccante del Milan e il centrocampista della Juventus sono gli unici due "italiani" selezionati nello stretto cerchio di preferiti del CT argentino.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub), Brian Schwake (Nashville SC).

Difensori: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Bromwich Albion, Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Rennes), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic)

Centrocampisti: Tyler Adams (Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (Red Bull New York), Gio Reyna (RC Strasbourg), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).

Attaccanti: Folarin Balogun (Monaco), Justin Ellis (Orlando City), Julian Hall (Red Bull New York), Christian Pulisic (Milan), Cavan Sullivan (Philadelphia Union).