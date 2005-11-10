Dopo tre anni e mezzo e una promozione conquistata da protagonista per il centrocampista Kevin Varas l’avventura al Padova è ai titoli di coda con l’addio che potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio, anche se non va esclusa una sua permanenza fino al termine della stagione per poi salutare.

Niente rinnovo per Varas: andrà via a gennaio?

Come rivela il Corriere del Veneto la società ha comunicato al calciatore ecuadoregno di non essere intenzionata a discutere del rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione, una decisione che il gol segnato contro il Catanzaro, il primo stagionale in sei presenze, non ha modificato e che potrebbe dunque spingere Varas a salutare a gennaio i biancoscudati. I rapporti fra le parti restano comunque buoni e per questo non è da escludere una permanenza del classe ‘93 alla corte di mister Calabro fino al termine della stagione quando poi sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

Molto dipenderà da quante e quali offerte arriveranno sul tavolo del Padova e dello stesso Varas. Davanti a un proposta importante infatti il calciatore potrebbe salutare con qualche mese d’anticipo. Per il sudamericano sono emersi i nomi di Union Brescia, nel Girone A, e Casarano, nel Girone C, ma al momento non risultano né sondaggi con il diretto interessato né, ovviamente, una trattativa avviata con le parti in causa.