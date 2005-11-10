Alle 15:00, lo stadio "Cino e Lillo Del Duca" ospita la sfida tra Ascoli e Vicenza, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la sosta per le nazionali. Le due squadre si ritrovano di fronte a quattro anni e mezzo dall'ultimo incrocio ufficiale (vittoria veneta per 2-0 il 20 marzo 2022) e a cinque anni dall'ultimo precedente nelle Marche (2-1 per i bianconeri il 6 novembre 2021).

Il bilancio complessivo dei 19 confronti in campionato premia nettamente il Picchio con 10 successi, 7 pareggi e 2 vittorie biancorosse (24 gol a 14).

La partita mette di fronte due realtà agli antipodi della graduatoria: l'Ascoli neopromosso è terzo a quota 20 punti, a tre lunghezze dalla seconda piazza; il Vicenza è penultimo con 9 punti in piena zona retrocessione.

COME ARRIVA L’ASCOLI- I bianconeri di Francesco Tomei (recente vincitore della Panchina d'Oro 2025/26 per la Serie C) arrivano all'appuntamento forti dell'1-1 ottenuto contro la capolista Palermo e di un rendimento interno di assoluto rilievo: al "Del Duca" l'Ascoli è imbattuto da 20 partite ufficiali consecutive (15 vittorie e 5 pareggi, ultimo ko il 23 novembre 2025 contro l'Arezzo) e in questo torneo ha raccolto 3 successi e 3 pari casalinghi, andando sempre a segno.

La squadra marchigiana vanta la miglior difesa del torneo con appena 7 reti subite in 11 giornate (4 clean sheet e mai più di un gol incassato a gara) e un attacco distribuito su 9 marcatori diversi (17 reti totali, guidate da Silipo a quota 4 e Gori a 3, più 2 autoreti).

Sul piano tattico, il 4-2-3-1 bianconero si fonda sulla costruzione dal basso avviata dal portiere Vitale e sull'intercambiabilità dei ruoli, con Guiebre molto avanzato a sinistra e D'Uffizi reduce dall'esordio con l'Under 21. In infermeria restano gli indisponibili Alagna e Acampora; da valutare fino all'ultimo le condizioni di Corradini, Silipo e Damiani, tutti alle prese con acciacchi ma convocabili. Nessuno squalificato. In attacco confermato l'ex Brunori.

COME ARRIVA IL VICENZA - Momento complicato per la formazione guidata da Fabio Gallo, reduce da tre sconfitte consecutive contro avversarie d'alta classifica (Modena, Palermo e Cremonese) e ferma a 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi, 6 ko). Il dato più critico riguarda la fase difensiva: con 24 reti subite (media di 2,18 a partita) e 15,4 tiri concessi a incontro, i biancorossi detengono la peggior retroguardia della Serie B. Lontano dal "Menti" il ruolino parla di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte (8 gol fatti, 12 subiti).

A livello tattico, Gallo si affida prevalentemente al 3-5-2 (o alle varianti 3-4-1-2 e 3-4-2-1) puntando sull'aggressività e sul pressing a uomo nella metà campo avversaria, con Carraro incaricato di schermare la regia altrui: una scelta che espone però la squadra alle ripartenze negli spazi alle spalle degli esterni.

In avanti, dove il Vicenza produce 12,3 tiri a partita (3,2 nello specchio) per 14 gol totali, il principale riferimento offensivo è Rauti (3,5 conclusioni ogni 90 minuti). Assenti per infortunio Tsadjout, Pellizzari e Valoti; nessun giocatore squalificato. Restano aperti diversi ballottaggi per l'undici iniziale: in difesa Cuomo insidia Vescovi, sulle corsie Corazza si gioca il posto con Costa, mentre in attacco è sfida tra Merkaj, Moncini e Morra per affiancare Rauti.