Venezia, blitz decisivo per Degasso: al Pescara andranno Condé e Fila. Genoa battuto
Nei giorni scorsi sembrava tutto fatto per l’approdo del centrocampista Matteo Dagasso al Genoa in Serie A, ma nelle ultime ore con un vero e proprio blitz il Venezia avrebbe operato un nuovo sorpasso per il classe 2004 e si avvierebbe a chiudere la trattativa con il Pescara.
Il club lagunare per convincere il club abruzzese ha deciso di mettere sul piatto due giocatori – che dovrebbero trasferirsi a titolo temporaneo – come il centrocampista centrale Cheick Condé, classe 2000, che quest’anno è sceso in campo solo con la Primavera dopo le nove presenze in Serie A lo scorso anno, e l’attaccante Daniel Fila, classe 2002, autore di due reti in 15 presenze in Serie B.
Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Dagasso si è ritagliato uno spazio importante in questa stagione di Serie B, collezionando 17 presenze, un gol e quattro assist, numeri che raccontano un centrocampista capace di incidere anche nella fase offensiva. Prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno in ambito azzurro: con la Nazionale Under 21 ha già messo a referto due reti in sei apparizioni. Lo riferisce Trivenetogoal.it.
