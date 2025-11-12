La Serie B si ferma per le nazionali: 49 giocatori in giro per tre continenti

Sono 49 i giocatori in giro per il mondo in questa pausa nazionali. 30 di loro sono Under 21, 21 dei quali italiani andranno a rimpolpare le giovanili di Baldini, Nunziata e Bollini.

Entrando nel merito, la squadra con più convocati è la Juve Stabia, 6, che ha anche il maggior numero di atleti distribuiti nelle Under azzurre: quattro nella Under 20 e uno nella 19. A seguire, con cinque chiamate, ci sono Catanzaro, Monza e Spezia anche qui con un’infarinata di giovani italiani (rispettivamente quattro, tre e due).

Empoli e Venezia ne hanno lasciati andare quattro, con i toscani che hanno anche due degli undici convocati da Baldini. Nove invece le chiamate di Nunziata e due quelle di Bollini, oltre a Cacciamani della Juve Stabia anche Liberali del Catanzaro.

Elemento di curiosità: la nazionale finlandese pesca addirittura tre giocatori dalla Serie BKT, due dal Palermo, Joronen e Pohjanpalo, quindi Pyyhtiä dal Modena, alla prima convocazione.

Sedici le squadre della B che forniscono alle varie nazionali propri giocatori: dopo l’Italia e l’Europa che prendono la fetta più grossa, anche sei africani e quattro americani. 19, infine, quelli che giocheranno nelle nazionali maggiori dei loro paesi.