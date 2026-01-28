Testa alla Serie A più che agli ottavi. Gli 11 titolarissimi fuori stasera in Champions

Questa sera le quattro squadre di Serie A impegnate in Champions League scendono tutte in campo in contemporanea, alle ore 21:00, con tre squadre su quattro che, nonostante la difficoltà dettata dal bisogno di avere incroci favorevoli dagli altri campi oltre alla necessità di vincere il proprio match, hanno ancora la possibilità di staccare direttamente il pass per gli ottavi di finale.

Nonostante questo, seguendo di fatto quanto detto già da Gian Piero Gasperini negli ultimi due pre-partita di Europa League, in questo momento della stagione la gran parte dell'attenzione e delle priorità per quanto concerne le scelte degli allenatori sembra proprio andare alla Serie A, più che alla possibilità di agguantare gli ottavi di Champions League. Con l'ovvia eccezione rappresentata dal Napoli, chiamato a vincere per andare avanti nella manifestazione e a corto di alternative, si possono notare molte scelte in nome del turnover per Juventus, Atalanta e Inter.

Basta vedere i nomi coinvolti, per rendersene conto. Ci sono infatti 11 intoccabili che rimarranno almeno inizialmente a osservare dalla panchina le gesta dei loro compagni. Nella Juventus che gioca a Montecarlo riposano inizialmente per esempio Yildiz, Locatelli, David e Cambiaso, mentre l'Inter ospite del Borussia Dortmund comincia la partita del Signal Iduna Park senza due leader conclamati come Lautaro Martinez e Bastoni. Ancor più effetto fa l'Atalanta, che nel prossimo weekend di campionato sfida il Como. E Palladino, per la partita di Bruxelles sul campo del Saint-Gilloise, tiene a riposo addirittura sei pezzi da novanta della Dea come Carnesecchi, De Roon, Scalvini, De Ketelaere e Scamacca. Gli orobici, paradossalmente, sono tra l'altro la squadra con le maggiori chance di farcela, partendo da 13 punti. Evidentemente però anche la partita col Como ha un suo peso, nel giudizio totale.