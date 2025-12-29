Atalanta ko ma Ederson non si abbatte: "Stiamo tornando ad essere più forti e fiduciosi"

L'Atalanta esce sconfitta contro una Inter che si impone al New Balance Stadium grazie al gol di Lautaro Martinez nella 17^ giornata di Serie A. Al termine si è presentato ai microfoni di Sportmediaset il centrocampista dei padroni di casa Ederson: "Noi più remissivi? Volevamo adottare una strategia diversa, lasciando più campo all'Inter sulla sinistra e facendo più pressione sulla destra. Questo tuttavia non si è dimostrato facile perché loro si muovevano tanto e bene. Nel primo tempo, pur facendo un po' di fatica contro una squadra forte, abbiamo tenuto bene. Nel secondo abbiamo preso gol, potevamo pareggiare e forse lo meritavamo. Dobbiamo sfruttare un po' meglio le occasioni che abbiamo".

Restate comunque una squadra rigenerata dall'arrivo di Palladino.

"Sì, è molto importante. Sappiamo cosa fare e siamo convinti delle idee del Mister. Stiamo tornando ad essere più forti, più fiduciosi. Sarebbe stato importante almeno vincere".

Fortunatamente la prossima settimana non c'è di nuovo l'Inter…

"Sì le ultime partite contro di loro non sono andate bene. L'Inter è una squadra forte, ma noi in questi match potevamo fare di più. Questo è il calcio, non sempre si più vincere".