Inter, Luis Henrique: "Ho aspettato il mio momento lavorando sodo. Chivu? È fortissimo"

L'Inter batte di misura l'Atalanta nel big match della 17^ giornata di Serie A e chiude il 2025 in testa alla classifica. A decidere il match del New Balance Staduim ci ha pensato il gol realizzato al quarto d'ora della ripresa da capitan Lautaro Martinez. Per analizzare la vittoria, nel post partita, si è presentato l'esterno nerazzurro Luis Henrique ai microfoni di Sportmediaset.

Queste le sue parole, iniziando appunto dai tre punti che riscattano la delusione della Supercoppa: "Sì ma non dobbiamo accontentarci, vogliamo puntare sempre più in alto perché l'Inter deve sempre stare al top. Abbiamo tanta qualità, un gruppo che lavora tanto e un allenatore che è fortissimo, sempre disponibile con tutti. Fisicamente siamo forti e abbiamo pure una grande mentalità".

Ora si sta prendendo la fascia destra…

"Sì, ho aspettato il mio momento, cercando costantemente di migliorare e sperando che questo giorno potesse arrivare presto. Lautaro? E' fortissimo, è un elemento troppo importante per noi".