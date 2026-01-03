TMW
Spezia, ore calde per Pedro Mendes: la situazione
Spezia al lavoro sul mercato. E sono ore calde per l'attaccante del Modena, Pedro Mendes. Intesa di massima raggiunta tra le due società. Si attende l'ultimo step, con il calciatore e il suo entourage. Lo Spezia, intenzionato a risalire posizioni di classifica, si muove. E attende Pedro Mendes...
Intanto è stata definita la cessione di Salvatore Esposito alla Sampdoria: confermate le cifre riportate da TuttoMercatoWeb.com ieri: prestito con obbligo di riscatto al primo punto dei blucerchiati. Affare da 1,75 milioni più 500.000 di bonus legati alla salvezza della squadra e altri eventi, tra questi, entro la scadenza del contratto di Esposito ( 2030) uno in caso di Serie A da parte dei blucerchiati.
