Spezia, si lavora agli ultimi dettagli per Mendes. L'obiettivo è averlo per Bolzano

Lo Spezia stringe sempre di più per portare il centravanti Pedro Mendesalla corte di Roberto Donadoni ed evitare che l’inserimento del Bari sul portoghese possa convincerlo a scegliere un’altra destinazione nonostante l’accordo trovato ormai da giorni con il Modena proprietario del cartellino.

Secondo i media liguri servirà ancora qualche giorno per trovare l’accordo con l’agente del centravanti Bruno Macedo sulla base di un contratto da 450mila euro netti a stagione. Il giocatore invece dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 1,2 milioni di euro. Le condizioni per far scattare la clausola sarebbero almeno il 50% delle gare giocate da qui a fine stagione e la qualificazione ai play off. Lo Spezia farà di tutto per avere il calciatore a disposizione in vista della trasferta di Bolzano alla ripresa del campionato.

A fare posto al classe ‘99 sarà uno fra Edoardo Soleri, che era stato proposto proprio al Modena, Daniele Verde, fresco di reintegro in rosa, e quel Vanja Vlahovic che farebbe ritorno all’Atalanta dopo non essere riuscito a imporsi in Liguria.