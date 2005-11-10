De Rossi non ci pensava, la Juventus avrebbe dovuto: a Spalletti manca un Osmajic

A Spalletti poteva far comodo uno come Milutin Osmajic? Viene da credere che la risposta sia sì. Uno dei problemi più evidenti della Juventus in queste ultime settimane - ma in realtà è un tema che si trascina dalla scorsa stagione - riguarda l'attacco e la difficoltà per l'allenatore di trovare una prima punta di riferimento, sulle cui spalle far poggiare il peso dell'intero reparto d'attacco.

Tra numeri e sacrificio

Nella partita di questa sera al Ferraris, ci sarà un vero centravanti per come lo intende anche Spalletti, ma farà parte della squadra avversaria. Si tratta appunto di Osmajic, la rivelazione più sorprendente di questo avvio di campionato per i rossoblù, con cui la punta montenegrina ha segnato 3 gol in 7 apparizioni, con in media un centro ogni 189 minuti. Numeri non da fenomeno, ma se sommati a un lavoro sporco che non sempre è visibile e leggibile dai dati, un buon rendimento. Sull'essere davvero dei numeri nove per Kolo Muani e Woltemade, invece, conserviamo molti più dubbi.

Non poteva pensarci la Juve?

De Rossi è stato molto onesto un paio di settimane fa, quando ha ammesso che lui aveva indicato altri nomi alla dirigenza per la campagna acquisti. Il tecnico del Genoa non avrebbe mai pensato a Osmajic e per questo ha dato merito in un certo senso all'idea del club di puntare su un profilo tanto sconosciuto quanto di affidamento. Viene la sensazione che uno come lui avrebbe potuto fare comodo anche a Spalletti: forse non proprio Osmajic in sé e per sé, ma questa Juventus ha un disperato bisogno di trovare un attaccante centrale che le dia certezze.