Modena, Zampano: "E' un peccato uscire da qui senza punti e c’è rammarico"
Al termine del match perso contro il Cesena che è valso l'aggancio proprio dei bianconeri romagnoli al secondo posto, il difensore del Modena Francesco Zampano ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società:
"Abbiamo fatto la nostra partita - ha esordito il calciatore gialloblù - in campo c’erano due squadre forti che si affrontavano a viso aperto, è un peccato uscire da qui senza punti e c’è rammarico. Come ha detto il mister abbiamo dimostrato di essere forti, ora pensiamo al Catanzaro e continuiamo a pedalare a testa bassa: speriamo di fare una grande vittoria davanti ai nostri tifosi".
Questo il programma completo della 14a giornata del campionato di Serie B:
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Ore 15.00 Empoli - Bari
Ore 15.00 Pescara - Padova
Ore 15.00 Reggiana - Frosinone
Ore 15.00 SudTirol - Avellino
Ore 15.00 Venezia - Mantova
Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella
Ore 19.30 Palermo - Carrarese
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26*
Cesena 26*
Frosinone 25
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13**
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
*una partita in più
** una partita in meno
