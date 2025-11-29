Modena, Zampano: "E' un peccato uscire da qui senza punti e c’è rammarico"

Al termine del match perso contro il Cesena che è valso l'aggancio proprio dei bianconeri romagnoli al secondo posto, il difensore del Modena Francesco Zampano ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società:

"Abbiamo fatto la nostra partita - ha esordito il calciatore gialloblù - in campo c’erano due squadre forti che si affrontavano a viso aperto, è un peccato uscire da qui senza punti e c’è rammarico. Come ha detto il mister abbiamo dimostrato di essere forti, ora pensiamo al Catanzaro e continuiamo a pedalare a testa bassa: speriamo di fare una grande vittoria davanti ai nostri tifosi".

Questo il programma completo della 14a giornata del campionato di Serie B:

SERIE B, 14ª GIORNATA

Venerdì 28 Novembre 2025

Cesena-Modena 1-0

43' Blesa

Sabato 29 Novembre 2025

Ore 15.00 Empoli - Bari

Ore 15.00 Pescara - Padova

Ore 15.00 Reggiana - Frosinone

Ore 15.00 SudTirol - Avellino

Ore 15.00 Venezia - Mantova

Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella

Ore 19.30 Palermo - Carrarese

Domenica 30 Novembre 2025

Ore 15.00 Juve Stabia - Monza

Ore 17.15 Spezia - Sampdoria

CLASSIFICA

Monza 29

Modena 26*

Cesena 26*

Frosinone 25

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17**

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Mantova 14

Padova 14

Südtirol 13

Bari 13**

Sampdoria 10

Pescara 9

Spezia 8

*una partita in più

** una partita in meno