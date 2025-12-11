Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le migliori coop del gol contro le difese con più clean sheet

Le migliori coop del gol contro le difese con più clean sheetTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:51Le Statistiche
Redazione Footstats

L’anno scorso era sfida valida per la Serie A, stavolta potrebbe valere la prossima Serie A.
Venezia-Monza è incrocio giocato in tutti e tre i livelli del calcio italiano. Nel massimo è stato 1-0, con Fila man of the match al 72’. In cadetteria contiamo 15 scontri diretti dagli anni Cinquanta del Novecento in poi, ma soltanto 2 nei Duemila: il 4-1 del 2000-2001 (Marasco al 50’, Di Napoli al 62’, Maniero al 66’, Valtolina all’82’, Zanini all’88’), lo 0-2 del 2020-2021 (Carlos Augusto al 63’, Mota Carvalho al 91’). Infine, sono 10 i faccia a faccia in Serie C.
Complessivamente gli arancioneroverdi sono in vantaggio sui biancorossi per 16-3 sul fronte delle vittorie e per 46-22 su quello delle marcature, mentre i segni X ammontano a 7.
Dando uno sguardo ai singoli tabellini, ci accorgiamo che nell’ultimo mezzo secolo di calcio c’è sempre stato almeno un gol nei Venezia-Monza di campionato. Perché l’ultimo pareggio ad occhiali, vale a scrivere con lo score di 0-0, risale al 1967-1968, 39esimo turno di Serie B.
In seguito, ecco 48 reti in 16 match, per una media di 3 gol ogni novanta minuti (più recuperi) di gioco.
Come arrivano a questo big match le squadre di Stroppa e Bianco?
Venezia con 26 punti (7V – 5X – 3P con 26GF e 13GS), di cui 18 al Penzo (6V – 0X – 1P con 17GF e 4GS). OK da 4 giornate, nell’ultima ha fatto 1-1 ad Avellino. Monza che si trova a quota 31 (9V – 4X – 2P con 21GF e 10GS), 12 dei quali lontano dal Brianteo (3V – 3X – 1P con 11GF e 6GS). Ha aperta una striscia lunga 10 turni, però gli ultimi 2 sono stati il 2-2 con la Juve Stabia e l’1-1 col Sudtirol.
Dalle statistiche di rendimento scopriamo che lagunari e brianzoli sono al vertice per clean sheet, 7 match su 15, assieme al Frosinone e occupano le prime posizioni nelle coop del gol, 13 marcatori i locali e 12 gli ospiti.

PS: la prima, storica promozione del Monza in A fu merito, anche, di mister Stroppa che nel 2021-2022 raccolse, fra regular season e play-off, 22 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI A VENEZIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*
26 incontri disputati
16 vittorie Venezia
7 pareggi
3 vittorie Monza
46 gol fatti Venezia
22 gol fatti Monza

LA PRIMA SFIDA A VENEZIA IN CAMPIONATO
Venezia-Monza 2-1, 15° giornata 1951/1952

L’ULTIMA SFIDA A VENEZIA IN CAMPIONATO
Venezia-Monza 1-0, 32° giornata 2024/2025

* Compreso il play-off al termine della stagione 2012/2013.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Lega B, martedì 16 assemblea. Subito dopo la presentazione dell'album Panini Lega B, martedì 16 assemblea. Subito dopo la presentazione dell'album Panini
Venezia, Busio: "Peccato non aver vinto ad Avellino. Monza forte, ma siamo pronti"... Venezia, Busio: "Peccato non aver vinto ad Avellino. Monza forte, ma siamo pronti"
Serie B, si "Sogna in grande" a Cesena: l'evento dedicato ai piccoli tifosi Serie B, si "Sogna in grande" a Cesena: l'evento dedicato ai piccoli tifosi
Altre notizie Le Statistiche
Bologna col tabù dei primi 15 minuti. Juventus dopo 3 segni X al Dall'Ara… Bologna col tabù dei primi 15 minuti. Juventus dopo 3 segni X al Dall'Ara…
Le migliori coop del gol contro le difese con più clean sheet Le migliori coop del gol contro le difese con più clean sheet
Palermo-Sampdoria sarà, anche, Pohjanpalo-Coda Palermo-Sampdoria sarà, anche, Pohjanpalo-Coda
Lecce-Pisa è partita da grandi numeri! Ma non ditelo agli attacchi… Lecce-Pisa è partita da grandi numeri! Ma non ditelo agli attacchi…
Arbitri 15^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 15^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Allegri bene contro Baroni...ma benissimo contro il Torino. Ultima delusione datata... Allegri bene contro Baroni...ma benissimo contro il Torino. Ultima delusione datata
Tre ko di fila a Torino, ma l'ultimo successo del Milan è davvero memorabile Tre ko di fila a Torino, ma l'ultimo successo del Milan è davvero memorabile
La regina dei pareggi e dei rigori. Un match con poche reti? Probabile perché... La regina dei pareggi e dei rigori. Un match con poche reti? Probabile perché...
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
3 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
4 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 dicembre
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il saluto di Davide Vagnati: "Un onore rappresentare il Torino, ringrazio Cairo"
Immagine top news n.1 Fiorentina, parla Comisso: "Siamo tutti responsabili, Vanoli ha tutta la mia fiducia"
Immagine top news n.2 Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer
Immagine top news n.3 Napoli, notte amara e qualificazione in bilico: Conte-Mourinho, in Europa non c'è storia
Immagine top news n.4 Colpo di scena a Torino: Cairo esonera Vagnati e riprende Petrachi come Direttore sportivo
Immagine top news n.5 Juventus-Pafos 2-0, le pagelle: magia da Harry Potter per McKennie. Spalletti cambia la partita
Immagine top news n.6 Spento e senza idee, il Napoli naufraga ancora in Europa: Mourinho incarta Conte, 2-0 Benfica
Immagine top news n.7 Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli ottavi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.3 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.4 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Togni: "Ritrovata la serenità, ma piedi per terra: obiettivo salvezza"
Immagine news Serie A n.3 Caso Folorunsho, nessun provvedimento. Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter a oggi tra le prime 8 di Champions. E ora? Il calendario dei nerazzurri è tosto
Immagine news Serie A n.2 Vaciago: "David la fotografia di una Juve che stenta, ma ci prova; che fatica ma non si arrende"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Commisso: "Chiediamo scusa ai tifosi per la sconfitta di Reggio Emilia"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta certa di essere almeno ai playoff. E ora? Il calendario che attende gli orobici
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Barbieri: "Nicola è un punto di riferimento. Di Vardy colpisce la sua umiltà"
Immagine news Serie A n.6 Non solo il terzino sinistro: gli altri due ruoli in cui può intervenire il Bologna a gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ferrari: "Ghedjemis nel mirino dall'estero, ma il Frosinone è primo e non lo cede"
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, altra tegola per Federico Di Francesco: nuovo stop di un mese
Immagine news Serie B n.3 Lega B, martedì 16 assemblea. Subito dopo la presentazione dell'album Panini
Immagine news Serie B n.4 Coppa d'Africa 2025, i nomi dei giocatori convocabili che militano in Serie B
Immagine news Serie B n.5 Il Pescara attende il rientro dell'infortunato Merola. Che è però monitorato in Serie C
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Aiello: "Valutiamo alcune uscite, anche Rigione. Forse prenderemo un centrale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Vis Pesaro va in Coppa d'Africa: la Guinea Equatoriale chiama José Machin
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini: "Nessuno si è fatto avanti per il club. Vediamo entro il weekend"
Immagine news Serie C n.3 Ds Catania: "Grande rispetto per questo gruppo, sta andando oltre i propri limiti"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, determinate le 4 semifinaliste. Domani il sorteggio per gli accoppiamenti
Immagine news Serie C n.5 Potenza, De Giorgio: “Coppa Italia obiettivo importante. In semifinale eviterei il Renate"
Immagine news Serie C n.6 Crotone ko in Coppa Italia. Longo: "Chiediamo scusa. C'è molto da fare, senza rimandare oltre"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Thogersen: "Spiace per percorso in Champions, ma abbiamo iniziato da zero"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, a questo livello, oggi non possiamo competere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 5ª giornata: goleada Chelsea, e Roma eliminata dal torneo
Immagine news Calcio femminile n.5 Chelsea-Roma Femminile: le formazioni ufficiali della gara di League Phase di Champions
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juve avanza in Women's Champions League, Girelli: "I 10 punti ci stanno anche stretti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere