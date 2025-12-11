Le migliori coop del gol contro le difese con più clean sheet

L’anno scorso era sfida valida per la Serie A, stavolta potrebbe valere la prossima Serie A.

Venezia-Monza è incrocio giocato in tutti e tre i livelli del calcio italiano. Nel massimo è stato 1-0, con Fila man of the match al 72’. In cadetteria contiamo 15 scontri diretti dagli anni Cinquanta del Novecento in poi, ma soltanto 2 nei Duemila: il 4-1 del 2000-2001 (Marasco al 50’, Di Napoli al 62’, Maniero al 66’, Valtolina all’82’, Zanini all’88’), lo 0-2 del 2020-2021 (Carlos Augusto al 63’, Mota Carvalho al 91’). Infine, sono 10 i faccia a faccia in Serie C.

Complessivamente gli arancioneroverdi sono in vantaggio sui biancorossi per 16-3 sul fronte delle vittorie e per 46-22 su quello delle marcature, mentre i segni X ammontano a 7.

Dando uno sguardo ai singoli tabellini, ci accorgiamo che nell’ultimo mezzo secolo di calcio c’è sempre stato almeno un gol nei Venezia-Monza di campionato. Perché l’ultimo pareggio ad occhiali, vale a scrivere con lo score di 0-0, risale al 1967-1968, 39esimo turno di Serie B.

In seguito, ecco 48 reti in 16 match, per una media di 3 gol ogni novanta minuti (più recuperi) di gioco.

Come arrivano a questo big match le squadre di Stroppa e Bianco?

Venezia con 26 punti (7V – 5X – 3P con 26GF e 13GS), di cui 18 al Penzo (6V – 0X – 1P con 17GF e 4GS). OK da 4 giornate, nell’ultima ha fatto 1-1 ad Avellino. Monza che si trova a quota 31 (9V – 4X – 2P con 21GF e 10GS), 12 dei quali lontano dal Brianteo (3V – 3X – 1P con 11GF e 6GS). Ha aperta una striscia lunga 10 turni, però gli ultimi 2 sono stati il 2-2 con la Juve Stabia e l’1-1 col Sudtirol.

Dalle statistiche di rendimento scopriamo che lagunari e brianzoli sono al vertice per clean sheet, 7 match su 15, assieme al Frosinone e occupano le prime posizioni nelle coop del gol, 13 marcatori i locali e 12 gli ospiti.

PS: la prima, storica promozione del Monza in A fu merito, anche, di mister Stroppa che nel 2021-2022 raccolse, fra regular season e play-off, 22 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI A VENEZIA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)*

26 incontri disputati

16 vittorie Venezia

7 pareggi

3 vittorie Monza

46 gol fatti Venezia

22 gol fatti Monza

LA PRIMA SFIDA A VENEZIA IN CAMPIONATO

Venezia-Monza 2-1, 15° giornata 1951/1952

L’ULTIMA SFIDA A VENEZIA IN CAMPIONATO

Venezia-Monza 1-0, 32° giornata 2024/2025

* Compreso il play-off al termine della stagione 2012/2013.