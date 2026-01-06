Ufficiale
Padova, Mangiaracina-Lopez rientra dal prestito al Treviso. E va alla Paganese
Si muove verso la Serie D il Padova, che fa sapere che il giovane portiere Pablo Mangiaracina-Lopez è rientrato dal prestito al Treviso, ma si appresta ora a una nuova avventura sempre nella quarta serie, tra le fila della Paganese. Dove approda a titolo definitivo.
Ecco la nota del club biancoscudato:
"Il Calcio Padova comunica di aver formalizzato il rientro dal prestito del portiere classe 2006 Pablo Mangiaracina-Lopez dalla società Treviso Football Club 1993.
Contestualmente, il club biancoscudato rende noto di aver raggiunto l’accordo per la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Mangiaracina-Lopez alla Paganese Calcio 1926 fino al 30 giugno 2026".
