Padova, Tarroni: "Fondamentale l'atteggiamento. Il Pescara ci ha fatto soffrire"

Al termine della gara contro il Pescara, il vice allenatore del Padova Nicola Tarroni ha incontrato i cronisti in conferenza stampa per analizzare la vittoria:

"In serie B fino a febbraio e marzo gli obiettivi non si considerano, ora è fondamentale l'atteggiamento - riporta Padovasport -. Oggi era importantissimo vincere, contro una squadra che ci ha fatto soffrire".

Sulla scelta di schierare Sorrentino in porta:

"Motivi di carattere tattico, per il tipo di partita che volevamo fare. Sono entrambi ottimi portieri con caratteristiche diverse, il mister deciderà di volta in volta. Papu Gomez? Sta facendo un percorso di crescita, ogni settimana migliora il livello, per noi è un giocatore fondamentale sotto tanti punti di vista. Dobbiamo cercare di portarlo a un livello non di rischio per lui. Facciamo le cose fatte bene".

Sul Pescara:

"Noi abbiamo preparato sia con il modulo delle precedenti partite sia con questa disposizione con tre attaccanti. Il risultato è giusto perchè è finita così, in altre occasioni siamo stati il Pescara della situazione..."