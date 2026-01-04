Palermo su Tramoni? Il presidente del Pisa: "Giocatore di qualità superiore ai rosanero"

Il Palermo ha messo nel mirino Matteo Tramoni del Pisa per sostituire Brunori, ceduto alla Sampdoria. Ilovepalermocalcio.com ha contatto il presidente del Pisa Giuseppe Corrado:

"A Palermo, come in molti ambienti di città importanti, si parla sempre troppo di calcio e si pensa che per vincere servano solo giocatori e allenatori di nome. Sovente, negli ambienti calcistici, dei quali fanno parte media e tifosi, si confonde la proprietà forte con la società forte. Tramoni è un giocatore di qualità al pari di tutti quelli già presenti nell’organico dei rosanero, decisamente superiore a quello di tutte le squadre che disputano il campionato di Serie B. Tramoni è un giocatore importante per il Pisa, che disputa il campionato di Serie A"