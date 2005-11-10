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Palermo, Bani: "Convinto che centreremo il nostro obiettivo. Vavassori interessante"

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 12:01Serie B
07.10.2026 12:01Serie B
Fonti preferite
Il capitano del Palermo Mattia Bani, al Giornale di Sicilia, parla del 4-2-3-1 di Inzaghi, dell'attacco, della sosta e della Serie A, con Empoli e Mantova
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Il Palermo riparte dopo la sosta da squadra imbattuta in Serie B e con un capitano che non vuole distrazioni. In un'intervista al Giornale di Sicilia, Mattia Bani fa il punto sul nuovo 4-2-3-1 di Inzaghi, sul reparto offensivo e sulla corsa verso la Serie A, ricordando che la parola d'ordine resta una sola: una partita alla volta. Sabato i rosanero saranno in campo sul terreno dell'Empoli.

La sosta e le rotazioni in attacco

Per Bani le tre settimane di pausa hanno aiutato chi veniva da qualche infortunio e hanno permesso al gruppo di lavorare di più sul fisico e sui concetti chiesti dal tecnico. Il difensore sottolinea poi un cambio rispetto alla scorsa stagione: "Quest’anno abbiamo dato una bella prova di disponibilità offensiva. Abbiamo tanti giocatori nel reparto avanzato che permettono al tecnico di effettuare anche le turnazioni. È un’arma sicuramente a nostro favore, perché abbiamo un livello di rosa che ce lo permette". Il capitano vede il segreto nella mentalità: "Vincere aiuta a vincere. In un campionato ci sono partite che si sporcano, e se le riesci a portare dalla tua parte è sempre un bel segnale".

Il 4-2-3-1 di Inzaghi e l'equilibrio da trovare

Il nuovo modulo ha cambiato la fase difensiva. Bani spiega: "Abbiamo un difensore e un centrocampista in meno. Al di là che poi la fase difensiva ormai si fa in undici, abbiamo dei terzini che sono predisposti ad andare anche in fase offensiva, per volere dell’allenatore e per caratteristiche. Dobbiamo essere bravi a mantenere un equilibrio tale che ci permette di avere una capacità realizzativa importante davanti, ma subire sempre il meno possibile".

I nomi che sorprendono: Vavassori, Johnsen e gli altri

Davanti non c'è solo Pohjanpalo. Bani indica chi lo ha colpito di più: "Joel non ha bisogno di presentazioni. Vavassori è un ragazzo molto interessante, sta facendo grandi cose". Su Johnsen aggiunge che finalmente, a livello di numeri, sta dimostrando quali sono i suoi colpi. Cita anche Pulumbo, Strefezza e Gabrielloni, definito un combattivo davanti.

Empoli, poi Mantova: la Serie A si guadagna passo dopo passo
Il calendario di questo mese prevede tre trasferte e una sola gara in casa. Sull'Empoli, che ha cambiato allenatore, Bani avverte: "Sabato sarà difficile, perché loro hanno anche cambiato allenatore. Quando avviene, c’è sempre una ventata d’aria fresca e cerchi sempre di dimostrare subito che farai grandi cose". Nello spogliatoio non si parla troppo di promozione. Il capitano chiude così: "Penso, però, veramente che dobbiamo vedere di partita in partita. Adesso c’è l’Empoli, dobbiamo essere bravi a portare a casa tre punti facendo una prestazione convincente. Dopo penseremo al Mantova. Facendo uno step alla volta, sono convinto che arriveremo al nostro obiettivo".

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