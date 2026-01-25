TMW Il Palermo spinge forte per Tramoni del Pisa: offerti 4 milioni, a 5 si può chiudere

Dopo tanti acquisti il Pisa è pronto anche a cedere e non un calciatore come gli altri, ma uno dei grandi protagonisti della cavalcata di Filippo Inzaghi in Serie A. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, i toscani starebbero definendo proprio in queste ore l'addio di Matteo Tramoni, centrocampista offensivo classe 2000.

Il giocatore è un pupillo di Inzaghi, che sta spingendo con forza per portarlo al Palermo. I rosanero negli scorsi giorni avevano messo sul tavolo un'offerta da tre milioni più bonus ma adesso si sarebbero spinti a quattro. Il Pisa, dal canto suo, vorrebbe monetizzare ancora di più e lavora per portare l'offerta a 4,5/5 milioni e a quel punto chiuderla.

Quest'anno Tramoni, tra Coppa Italia e campionato ha collezionato 22 presenze, condite da due gol e altrettanti assist. La scorsa stagione, invece, in Serie B Tramoni in campionato ha disputato 26 presenze cvon 13 reti e 3 assist.