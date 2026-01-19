Panchine Serie B 2025/26: il Bari cambia ancora, esonerato Vivarini
Primo esonero del 2026 in Serie B, il Bari cambia ancora: il club ha annunciato l'esonero di Vincenzo Vivarini, tecnico che lo scorso 27 novembre aveva preso il posto di Fabio Caserta.
Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:
Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)
Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini -> esonerato il 19/01
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato)
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone
Reggiana - Davide Dionigi (confermato)
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci
Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.