Pescara-Bari, calcio d'inizio posticipato alle 19:45 per problemi tecnici al VAR
Comincerà con un quarto d’ora di ritardo il match tra Pescara e Bari. Il motivo è legato a problemi tecnici legati al VAR. Calcio d’inizio dunque previsto per le ore 19:45.
Pescara (4-3-2-1): Saio, Capellini, Bettella, Brugman, Di Nardo, Insigne (c), Acampora, Valzania, Caligara, Gravillon, Cagnano
A disp.: Profeta, Brondbo, Letizia, Brandes, Meazzi, Lamine, Russo, Oliveri, Berardi, D'Errico, Corbo
All. G. Gorgone
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Pucino (c), Maggiore, Artioli, Dorval, De Pieri, Rao, Moncini
A disp.: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Esteves, Cavuoti, Dickmann, Braunoder, Stabile, Cistana, Traore, Çuni
All. M. Longo
