Pisa-Modena 1-1, le pagelle: Spiccano Marras e Santoro, Vural ingenuo
Stefano Scarpetti
Finisce in parità 1-1 il big.match della 13^ giornata tra Pisa e Modena succede tutto nella ripresa, Bianco risponde a Marras.
Le PAGELLE DEL PISA
Scuffet 6 - Nel primo tempo viene salvato dal palo su girata di prima intenzione di Belotti. Incolpevole sulla rete di Bianco originata da un clamoroso errore di Vural, per il resto svolge l’ordinaria amministrazione al megno
Leris 6.5 - Confermato esterno basso risponde presente facendo faticare Azzi, al quale non concede molto spazio. Efficace e propositivo quando si tratta di far ripartire l’azione dei nerazzurri. Nel finale viene spostato a sinistra fornendo il suo apporto correndo per 100 minuti ininterrottamente.
Primasso 6.5 - L’ex Vis Pesaro è ormai una garanzia assoluta per Paolo Bianco. Ingaggia un duello rusticano con Belotti, al quale concede poco, riuscendo a limitarlo. Stessa cosa su Montevago, il quale tocca solo pochi palloni in area avversaria. Gol annullato agli emiliani per un fallo su di lui nel finale.
Bozhinov s.v
Dal 20’ Caracciolo 6- Entra a freddo per sostituire lo sfortunato compagno. Mette al servizio della squadra la sua esperienza non disdegnando di usare la sciabola su Ambrosino.
Angori 6- Parte bene appoggiando sistematicamente la manovra offensiva con Tramoni e Moreo. Con il passare dei minuti il suo apporto alla manovra difensiva si riduce abbassando il suo baricentro.
Dal 83’ Zanon s.v
Vural 5 - Sanguinoso il suo errore da cui scaturisce il gol del pareggio emiliano. Perde in maniera incredibile la palla perdendo il duello con Alessandro Bianco. A quel punto esce dalla partita, viene tolto poco dopo.
Dal 68’ Loyola 5.5 Fa legna in mezzo al campo talvolta esagerando con i contrasti nella zona nevralgica del campo. Poco preciso in fase di costruzione.
Correia 6- Strapotere fisico e atletico al servizio della squadra. Dirige le operazioni con la consueta maestria, nel finale accusa la stanchezza in maniera pesante commettendo qualche errore di troppo.
Marras 7 - Mette il quarto sigillo stagionale seppur aiutato dalla deviazione di Nador. Quando spinge sulla fascia destra fa vedere le “streghe” alla retroguardia del Modena, un suo sinistro nel finale trova l’opposizione di Nador.
Moreo 5.5 Meno preciso del solito in fase di rifinitura per i compagni. Qualche buona trama nel primo tempo. Spesso gli manca la lucidità per incidere.
Tramoni 6 - Nel primo tempo riesce a creare difficoltà a Folino quando viene servito in profondità. Paga l’appesantimento del campo dovuta alla pioggia copiosa.
Dal 83’ Rao s.v.
Pittarello 5.5 Soffre la marcatura portata da Nador. In avvio si fa vedere con qualche buona imbucata per Tramoni. Non trova la coordinazione per la rete del vantaggio a metà primo tempo, poco lucido in area avversaria.
Dal 68’ Petagna 6 Conquista punizioni che fanno salire la squadra nei momenti di maggiore difficoltà
Allenatore: Bianco 6 La sua squadra conferma la solidità al cospetto della seconda forza del campionato. Paga un errore individuale che permette agli avversari di pareggiare, ma se la gioca a viso aperto con le proprie armi dimostrando di attraversare un momento di forma
PAGELLE DEL MODENA
Chichizola 6 - Vede sfilare a pochi centimetri dal palo alla sua destra il pallone calciato da Tramoni, graziato poco dopo da Pittarello che a porta vuota non trova la coordinazione per il tiro tutto nel primo tempo. Nella ripresa nulla può sulla stilettata di Marras deviata da Nador
Folino 6.5 - Fatica a tenere a bada le scorribande nella sua zona di competenza di Tramoni. Con il passare dei minuti il suo rendimento cresce, molto attento nella capacità di lettura delle situazioni in fase di non possesso.
Nador 6.5 - Sfortunata la sua deviazione su tiro di Marras che origina il vantaggio ad inizio ripresa. Fondamentale alcune chiusure in area dando sicurezza al reparto difensivo.
Nieling 5.5 - Meno preciso del solito l’olandese, il suo colpo di testa su cross di Leris finisce sui piedi di Marras in occasione della rete del momentaneo vantaggio dei toscani.
Imputato 6 - Efficace apporto fornito nelle due fasi di gioco. In quella di non possesso si sacrifica molto, non sempre preciso nei cross ma è un martello sulla fascia destra.
A. Bianco 6.5 - Decide di non intervenire su Marras che poi segna per evitare il contatto in area. Questa piccola incertezza viene riscattata dalla pressione vincente su Vural che gli permette di presentarsi davanti a Scuffet firmando la rete dell’1-1
Brugman 6 - Prestazione al di sotto del suo standard in costruzione, si fa apprezzare maggiormente nella sua metà campo dando il suo apporto alla squadra.
Dal 53’ Bozhanaj 6 - Prova a dare maggiore intraprendenza alla trequarti combinando con gli attaccanti. Ci riesce solo a tratti
Santoro 7- Corre incessantemente risultato un baluardo nella sua metà campo. Ispira tutte le azioni rappresentando un appoggio per i suoi compagni.
Azzi 5.5- Qualche cross nel primo tempo e poco più. Dal brasiliano è lecito attendersi molto di più.
Dal 53’ Olzer 5 - La sua prestazione non cattura l’occhio. Viene neutralizzato molto bene dai difensori del Pisa.
Ambrosino 6 - Meno appariscente rispetto a sabato scorso. I difensori del Pisa gli prendono le misure e lo limitano.
Belotti 6.5 Pericolo pubblico numero uno, gli basta pochi spazi per potersi rendere pericoloso.
Dal 83’ Montevago s.v
Allenatore: Galloppa 6 La sua squadra conferma la capacità di interpretare tatticamente vari spartiti tattici con una facilità disarmante. Minore produzione offensiva rispetto ad altre volte, ma ci poteva stare di fronte ad un avversario difficile come il Pisa. Carattere e resilienza dopo lo svantaggio, gli emiliani sono stati abili a mantenere la concentrazione durante il black-out.