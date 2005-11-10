Si è da poco conclusa la 13ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale, il secondo della stagione cadetta; si tornerà poi in campo per il weekend. C'è però una particolarità legata a questo turno, che ha registrato 33 gol segnati: con gli stessi, questa giornata di superato il record stagionale di gol, che fino a poche ore fa apparteneva alla 2ª e alla 7ª giornata del torneo, dove si erano viste 30 reti.

Intanto, ricordiamo anche quelli che sono stati risultati:

SERIE B - 13ª GIORNATA

Juve Stabia-Catanzaro 1-3

28’ Antonini (C), 45’+4’ Pecorino (C), 53’ Ruggero (C), 72’ Maistro (J)

Benevento-Empoli 5-0

5’ Okereke, 30’ Prisco, 46’ Tumminello, 74’ Siatounis, 78’ Cherubini

Cesena-Ascoli 5-1

33’ Caprini (C), 47’ Gelli (C), 68, 83’ e 87’ Shpendi (C), 86’ Corradini (A)

Vicenza-Carrarese 0-1

7’ Schiavi

Palermo-SudTirol 4-1

7’ e 68’ Johnsen (P), 14’ Pohjanpalo (P), 45’ Vavassori (P), 52’ Rispoli (S)

Virtus Entella-Hellas Verona 2-1

18’ Sarr (HV), 33’ Corona (VE), 65’ Cuppone (VE)

Cremonese-Avellino 0-1

77' Russo

Mantova-Arezzo 3-0

11' Spinaccè, 67' Kouda, 76' Bragantini

Padova-Sampdoria 1-2

19' e 84' Mezzotero (S), 29' Giunti (P)

Pisa-Modena 1-1

47' Marras (P), 64' Bianco (M)